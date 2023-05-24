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«Будут ломать и строить»: урбанист рассказал, что ждет исторический центр Ростова

24 мая 2023, 14:35
Фото: Минько Дмитрий/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Будут ломать и строить»: урбанист рассказал, что ждет исторический центр Ростова

Урбанист Зайцев рассказал, что ждет исторический центр Ростова

На рассмотрении находится самый неудачный вариант «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторической части Ростова». Это проект не охраны, а застройки исторического центра города, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что в Ростове рассматривают возможности ограничить высоту строящихся в центре города зданий. Инициатива входит в отредактированный «Проект объединенной зоны охраны ОКН исторической части Ростова». Этот документ вынесен на обсуждение экспертов и общественников.

Предполагается, что новые здания в центре Ростова не должны превышать восемь этажей. До шести разрешат строить в Нахичевани, и от Социалистической до набережной. Местами застройку ограничат до четырех этажей.

«Но это не проект охраны. Это — проект застройки. У нас 508 объектов культурного наследия (ОКН), включая заявленные. Так получилось потому, что много хороших зданий сносят, и статус ОКН остается единственной возможностью спасти здание. Заодно, вместе с ОКН нельзя сносить и строить в радиусе 100 метров, если не утверждена зона охраны», — отмечает Артемий Зайцев.

Собеседник делится мнением, что застройщики продвинули идею объединенной охранной зоны, куда попадут памятники и не памятники. И тогда, по его словам, рядом с объектом культурного наследия можно будет впихнуть многоэтажку, которая наверняка затмит историческое здание.

Высоту новых зданий в Ростове могут ограничить до восьми этажей
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В целом, на рассмотрение было представлено три варианта идей объединенных охранных зон. Первую редакцию, которая предполагала здания 6,8 и 11 этажей, Минкульт отверг. Ведь, по словам урбаниста, тогда одноэтажная Нахичевань могла быть застроена 11-этажными высотками.

Первый вариант охранной зоны Первый вариант охранной зоны
Первый вариант охранной зоны
Фото: ГАУК РО Донское наследие / Предоставил: Артемий Зайцев

«Второй вариант, от февраля 2023 года, который не позволяет строить новые здания сильно выше исторических, мне понравился больше. Но его раскритиковали застройщики и чиновники», — говорит урбанист.

Второй вариант охранной зоны Второй вариант охранной зоны
Второй вариант охранной зоны
Фото: ООО «Аграф» / Предоставил: Артемий Зайцев

Теперь на рассмотрении третий вариант с зонами застройки 4, 6 и 8 этажей.

«Это неудачный вариант, при котором новые здания будут значительно выше исторических. И проблема тут кроется в подходе. Администрация хочет оставить возможность застраивать исторический центр. Хотя в Ростове есть много других районов, которые надо развивать. Исторический центр — небольшой по площади и по населению. Но его у нас хотят не сохранять, а ломать и строить», — делится мнением эксперт.

Третий вариант охранной зоны Третий вариант охранной зоны
Третий вариант охранной зоны
Фото: ООО «Аграф» / Предоставил: Артемий Зайцев

В качестве примера Артемий Зайцев приводит Краснодар. Там, по его словам, принят региональный закон об историческом поселении. Сносить в центре города любые здания  стало вовсе запрещено.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Краснодар развивается лучше, чем Ростов. 

Эксперт рассказал, почему Краснодар развивается лучше, чем Ростов
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