Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Напомним, что в Ростове рассматривают возможности ограничить высоту строящихся в центре города зданий. Инициатива входит в отредактированный «Проект объединенной зоны охраны ОКН исторической части Ростова». Этот документ вынесен на обсуждение экспертов и общественников.
Предполагается, что новые здания в центре Ростова не должны превышать восемь этажей. До шести разрешат строить в Нахичевани, и от Социалистической до набережной. Местами застройку ограничат до четырех этажей.
«Но это не проект охраны. Это — проект застройки. У нас 508 объектов культурного наследия (ОКН), включая заявленные. Так получилось потому, что много хороших зданий сносят, и статус ОКН остается единственной возможностью спасти здание. Заодно, вместе с ОКН нельзя сносить и строить в радиусе 100 метров, если не утверждена зона охраны», — отмечает Артемий Зайцев.
Собеседник делится мнением, что застройщики продвинули идею объединенной охранной зоны, куда попадут памятники и не памятники. И тогда, по его словам, рядом с объектом культурного наследия можно будет впихнуть многоэтажку, которая наверняка затмит историческое здание.
В целом, на рассмотрение было представлено три варианта идей объединенных охранных зон. Первую редакцию, которая предполагала здания 6,8 и 11 этажей, Минкульт отверг. Ведь, по словам урбаниста, тогда одноэтажная Нахичевань могла быть застроена 11-этажными высотками.
«Второй вариант, от февраля 2023 года, который не позволяет строить новые здания сильно выше исторических, мне понравился больше. Но его раскритиковали застройщики и чиновники», — говорит урбанист.
Теперь на рассмотрении третий вариант с зонами застройки 4, 6 и 8 этажей.
«Это неудачный вариант, при котором новые здания будут значительно выше исторических. И проблема тут кроется в подходе. Администрация хочет оставить возможность застраивать исторический центр. Хотя в Ростове есть много других районов, которые надо развивать. Исторический центр — небольшой по площади и по населению. Но его у нас хотят не сохранять, а ломать и строить», — делится мнением эксперт.
В качестве примера Артемий Зайцев приводит Краснодар. Там, по его словам, принят региональный закон об историческом поселении. Сносить в центре города любые здания стало вовсе запрещено.
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