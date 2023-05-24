«Это неудачный вариант, при котором новые здания будут значительно выше исторических. И проблема тут кроется в подходе. Администрация хочет оставить возможность застраивать исторический центр. Хотя в Ростове есть много других районов, которые надо развивать. Исторический центр — небольшой по площади и по населению. Но его у нас хотят не сохранять, а ломать и строить», — делится мнением эксперт.