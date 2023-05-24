Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел 14 исков американского бренда одежды Calvin Klein к местным ИП. Интересы зарубежной компании представляла Calvin Klein Trademark Trust. Бренд требовал от коммерсантов компенсации за незаконное использование прав на их товарный знак. Сумма исковых требований была небольшой — в среднем по 50 тысяч рублей с каждого предпринимателя.
Перед тем, как обратиться в суд представители Calvin Klein делали контрольную закупку у бизнесменов, после чего правообладатель бренда подавал иски. Он мотивировал их тем, что не давал разрешения продавать одежду под своей торговой маркой.
В большинстве судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. В остальных случая суд вставал на сторону американского бренда.
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