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Calvin Klein судится с 14 ростовскими предпринимателями из-за «паленой» одежды

24 мая 2023, 12:37
Фото: Mike Mozart/CC BY 2.0/flickr.com
Calvin Klein судится с 14 ростовскими предпринимателями из-за «паленой» одежды
Бренд одежды Calvin Klein судится с несколькими ростовскими бизнесменами из-за прав на товарный знак, сообщили в Арбитражном суде.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел 14 исков американского бренда одежды Calvin Klein к местным ИП. Интересы зарубежной компании представляла Calvin Klein Trademark Trust. Бренд требовал от коммерсантов компенсации за незаконное использование прав на их товарный знак. Сумма исковых требований была небольшой — в среднем по 50 тысяч рублей с каждого предпринимателя.

Перед тем, как обратиться в суд представители Calvin Klein делали контрольную закупку у бизнесменов, после чего правообладатель бренда подавал иски. Он мотивировал их тем, что не давал разрешения продавать одежду под своей торговой маркой.

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В большинстве судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. В остальных случая суд вставал на сторону американского бренда.

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#Алина Заярная#Суд в Ростове#Арбитражный суд Ростовской области#Ростовская область
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