Часть Ростовской области ушла под воду из-за ливней 24 мая

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Сообщество «Новочеркасск Кто? Что?» поделилось фотографиями улицы Донской, где затопило автомобили, припаркованные вдоль обочины. Иномарка, припаркованная у газона, ушла под воду по фары.
«Это просто курсы подводного вождения, всё так и задумано», «Ливневки чистые, просто дождь сильный», «Купальный сезон открыли», — пошутили местные жители, добавив, что только приезжие не знают, как сильно затапливает донскую во время дождей.
«Это вы ещё „плывёт“ не видели. На Западном в Ростове после ливня по самую крышу машины затапливает, если до дождя припаркован был в неправильном месте», — заметили ростовчане, увидевшие фото «затонувшей» иномарки.
Ранее обильные ливни затопили улицу Батуринскую в Ростове-на-Дону.