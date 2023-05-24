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Часть Ростовской области ушла под воду из-за ливней 24 мая

24 мая 2023, 10:48
Фото: rostovgazeta.ru
Часть Ростовской области ушли под воду из-за ливней 24 мая
В Ростовской области жители Новочеркасска жалуются на подтопление улиц, сведения об этом появились в соцсетях.

Сообщество «Новочеркасск Кто? Что?» поделилось фотографиями улицы Донской, где затопило автомобили, припаркованные вдоль обочины. Иномарка, припаркованная у газона, ушла под воду по фары.

«Это просто курсы подводного вождения, всё так и задумано», «Ливневки чистые, просто дождь сильный», «Купальный сезон открыли», — пошутили местные жители, добавив, что только приезжие не знают, как сильно затапливает донскую во время дождей.

В МЧС сообщили о ливнях, граде и штормовом ветре в Ростовской области с 24 мая
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«Это вы ещё „плывёт“ не видели. На Западном в Ростове после ливня по самую крышу машины затапливает, если до дождя припаркован был в неправильном месте», — заметили ростовчане, увидевшие фото «затонувшей» иномарки.

Ранее обильные ливни затопили улицу Батуринскую в Ростове-на-Дону.

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