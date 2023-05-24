Эколог объяснил, помогут ли штрафы спасти краснокнижные грибы

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Напомним, Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. Горе-грибники могут лишиться свободы на срок от 6 до 9 лет или заплатить штраф - 1 миллион рублей.
Эколог объяснил, что в Ростовской области можно обнаружить около 35 видов охраняемых законом грибов.
«Ко многим грибам из красной книги ростовчане привыкли еще с советских времен. Это подосиновики, сморчки. Думаю, что их продолжат собирать жители отдаленных сел», - рассказал эколог
Дмитрий Брыканов добавил, что штрафы и тюрьма помогут уберечь грибы только от сбора профессиональными грибниками.
«По незнанию люди продолжат уничтожать краснокнижные грибы. Нужно проводить дополнительную работу по информированию населения - какие грибы можно собирать, какие нельзя», - считает эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, какие съедобные грибы в Ростовской области нельзя есть.