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Эколог объяснил, помогут ли штрафы спасти краснокнижные грибы

24 мая 2023, 13:52
Фото: Mary Smiley/cc by sa/wikimedia.org
Эколог объяснил, помогут ли штрафы спасти краснокнижные грибы
Редкие грибы продолжат собирать жители отдаленных уголков Ростовской области, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов

Напомним, Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. Горе-грибники могут лишиться свободы на срок от 6 до 9 лет или заплатить штраф - 1 миллион рублей.

Эколог объяснил, что в Ростовской области можно обнаружить около 35 видов охраняемых законом грибов.

«Ко многим грибам из красной книги ростовчане привыкли еще с советских времен. Это подосиновики, сморчки. Думаю, что их продолжат собирать жители отдаленных сел», - рассказал эколог

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Дмитрий Брыканов добавил, что штрафы и тюрьма помогут уберечь грибы только от сбора профессиональными грибниками.

«По незнанию люди продолжат уничтожать краснокнижные грибы. Нужно проводить дополнительную работу по информированию населения - какие грибы можно собирать, какие нельзя», - считает эколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие съедобные грибы в Ростовской области нельзя есть.

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#Анна Ивченко#Грибы#Красная Книга#Общество#Экология#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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