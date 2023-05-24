Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
По словам экономиста, снижение цен на лук начнется в июле.
«Сейчас на рынке просто мало лука. Закончился сезон, в теплицах его выращивают в меньших объемах, а импортные поставки сократились из-за санкций», - объясняет экономист.
Анастасия Миронова уверена, что цены на корнеплод вернутся на прежний уровень в сезон, то есть с июля по сентябрь.
«Как раз в это время на прилавках появится лук, выращенный у нас на полях», - пояснила эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что рекордное подорожание лука в Ростовской области в мае объяснил эксперт Юрий Корнюш