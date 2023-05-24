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Эксперт рассказал, когда подешевеет лук в Ростовской области

24 мая 2023, 14:32
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, когда подешевеет лук в Ростовской области
Резкое подорожание лука с 30 до 100 рублей за килограмм связано с сезонным дефицитом, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

По словам экономиста, снижение цен на лук начнется в июле.

«Сейчас на рынке просто мало лука. Закончился сезон, в теплицах его выращивают в меньших объемах, а импортные поставки сократились из-за санкций», - объясняет экономист.

Анастасия Миронова уверена, что цены на корнеплод вернутся на прежний уровень в сезон, то есть с июля по сентябрь.

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«Как раз в это время на прилавках появится лук, выращенный у нас на полях», - пояснила эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что рекордное подорожание лука в Ростовской области в мае объяснил эксперт Юрий Корнюш

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