Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Напомним, что власти Ростовской области планируют создать новый микрорайон «Кумженский» на землях бывшего прудового хозяйства. Информация об этом появилась на портале донского правительства.
Однако, по словам урбаниста, то, что предложено в концепции застройщиков — это очередной обман, и никакого отношения к здравому смыслу он не имеет.
«Во-первых, застройщики занизили реальное число жителей. Они предлагают построить минимум три миллиона жилых квадратных метров. Это 100 тысяч из расчета 30 метров на человека, или 120 тысяч по 25 метров на человека. Застройщики уверяют, что жить здесь будет 87 тысяч человек. Так можно посчитать только в том случае, если жилье „бизнес-класса“ окажется по 40 метров на человека. Но заселятся все-равно по 25-30 метров на человека, несмотря на объявленный класс комфортности. А это означает, что мест в школах, детских садах и поликлиниках будет не хватать», — разъясняет Артемий Зайцев.
Во-вторых, собеседник задается вопросом, где 100-120 тысяч человек должны работать. Дело в том, что, по его словам, в районе предлагается построить всего 92 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. А это — менее 3% общей площади, и даже меньше, чем площади на первых этажах домов.
«По стандарту комплексного развития ДОМ РФ, площадь жилья не может быть больше 80%, а доля общественно-деловой меньше 20%. Это означает, что для обеспечения района рабочими местами потребуется как минимум где-то взять 750 тысяч метров деловой недвижимости», — отмечает урбанист.
Эксперт добавляет, что в генплане действительно есть территория под застройку на западе от Кумженской роши. И генпланом предусмотрено достаточно территории для создания рабочих мест.
«Но застройщики предлагают эти места застроить жильем. Таких „инвесторов“ с такими „концепциями“ надо грубо и нецензурно посылать подальше и никаких разговоров с ними не вести», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Ростова отнеслись к застройке Кумженской рощи.