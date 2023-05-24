«Во-первых, застройщики занизили реальное число жителей. Они предлагают построить минимум три миллиона жилых квадратных метров. Это 100 тысяч из расчета 30 метров на человека, или 120 тысяч по 25 метров на человека. Застройщики уверяют, что жить здесь будет 87 тысяч человек. Так можно посчитать только в том случае, если жилье „бизнес-класса“ окажется по 40 метров на человека. Но заселятся все-равно по 25-30 метров на человека, несмотря на объявленный класс комфортности. А это означает, что мест в школах, детских садах и поликлиниках будет не хватать», — разъясняет Артемий Зайцев.