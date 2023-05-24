Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Один из них рассказал «Дон-Тр», что для созревания клубники нужно солнце, которого в этом году меньше, чем обычно. С одного куста получается около 300 граммов ягод, а с гектара выходит более 10 тонн.
Эксперты назвали особенностью донской клубники то, что она не водянистая, а сухая. Пока цена на ягоды не устаканилась и из местной представлен только тепличный вариант.
За один килограмм клубники придется отдать от 350 до 500 рублей, при этом большинство покупателей отдают предпочтение отечественной ягоде.
Ранее ростовский агроном Жарунов рассказал, чем опасна ранняя клубника.