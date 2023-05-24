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Фермеры дали прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году

24 мая 2023, 07:30
Фото: Tony Alter/CC BY 2.0/flickr.com
Фермеры дали прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в этом году зреет небывалый урожай клубники, сообщили фермеры.

Один из них рассказал «Дон-Тр», что для созревания клубники нужно солнце, которого в этом году меньше, чем обычно. С одного куста получается около 300 граммов ягод, а с гектара выходит более 10 тонн.

Эксперты назвали особенностью донской клубники то, что она не водянистая, а сухая. Пока цена на ягоды не устаканилась и из местной представлен только тепличный вариант.

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За один килограмм клубники придется отдать от 350 до 500 рублей, при этом большинство покупателей отдают предпочтение отечественной ягоде.

Ранее ростовский агроном Жарунов рассказал, чем опасна ранняя клубника. 

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