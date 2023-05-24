Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
По словам губернатора, даже в 2022 году число туристов в регионе не уменьшилось. «Люди десятилетиями ездят в Таганрог семьями, море там хорошее мелкое теплое. Для детей это неплохо», — заявил он.
Кроме Таганрога и побережья Азовского моря, добавил Голубев, туристы едут отдыхать на берега рек Дон и Северский Донец. При этом регион живет в режиме ЧС.
Однако, глава донского региона уверил, что принимаемые в регионе меры обеспечивают безопасность Азовского моря.
В среду, 24 мая, неизвестный мужчина в военной форме незаконно пересек границу Ростовской области с ДНР и подорвал себя на гранате.