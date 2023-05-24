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Голубев заверил в безопасности Азовского моря для туристов, несмотря на режим ЧС

24 мая 2023, 19:06
Фото: 1MI
Голубев заверил в безопасности Азовского моря для туристов, несмотря на режим ЧС
Глава Ростовской области заявил о безопасности отдыха на Азовском море и берегах Дона, об этом он сообщил в интервью LIFE.

По словам губернатора, даже в 2022 году число туристов в регионе не уменьшилось. «Люди десятилетиями ездят в Таганрог семьями, море там хорошее мелкое теплое. Для детей это неплохо», — заявил он.

Кроме Таганрога и побережья Азовского моря, добавил Голубев, туристы едут отдыхать на берега рек Дон и Северский Донец. При этом регион живет в режиме ЧС.

Губернатор Голубев заявил, что Ростовская область живет в режиме ЧС
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Однако, глава донского региона уверил, что принимаемые в регионе меры обеспечивают безопасность Азовского моря.

В среду, 24 мая, неизвестный мужчина в военной форме незаконно пересек границу Ростовской области с ДНР и подорвал себя на гранате.

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