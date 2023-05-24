Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
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Updated Сегодня, 12:36
В суд направили уголовное дело в отношении граждан Швеции Густавссона Матиаса, Хорватии Пребега Векослава, Великобритании и Северной Ирландии Хардинга Джона, Хили Дилана и Хилла Эндрю. Всем им вменяют наемничество, а максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Известно, что первое судебное заседание состоится 31 мая в 10.00 мск.
В прошлом году прокуратура ДНР писала, что на территории республики Эндрю Хилл в качестве наемника принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ. А Дилана Хили обвинили в пособничестве вербовки наемников.
Надзорное ведомство уточняло, что Матис Гутсавассон, Векослав Пребег и Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях совершения терактов.
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