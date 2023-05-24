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Граждан Ирландии и Хорватии будут судить в Ростове-на-Дону за наемничество

24 мая 2023, 12:34
Фото: JO1 (SS) Peter D. Sundberg/cc0/wikimedia.org
Граждан Ирландии и Хорватии будут судить в Ростове-на-Дону за наемничество
В Ростове-на-Дону будут судить иностранных граждан по обвинению в наемничестве, сообщает Южный окружной военный суд.

В суд направили уголовное дело в отношении граждан Швеции Густавссона Матиаса, Хорватии Пребега Векослава, Великобритании и Северной Ирландии Хардинга Джона, Хили Дилана и Хилла Эндрю. Всем им вменяют наемничество, а максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Известно, что первое судебное заседание состоится 31 мая в 10.00 мск. 

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В прошлом году прокуратура ДНР писала, что на территории республики Эндрю Хилл в качестве наемника принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ. А Дилана Хили обвинили в пособничестве вербовки наемников. 

Надзорное ведомство уточняло, что Матис Гутсавассон, Векослав Пребег и Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях совершения терактов. 

Ранее ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине. 

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