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Губернатор Голубев заявил, что Ростовская область живет в режиме ЧС

24 мая 2023, 17:51
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о потенциальной угрозе проникновения диверсантов в регион
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Ростовская область продолжает жить в режиме ЧП, об этом он сообщил в интервью LIFE.

Издание сообщает, что глава региона Василий Голубев заявил, что Ростовская область защищает свою безопасность на высоком уровне.

Так, в регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. «Укреплены пограничные переходы. К охране правопорядка привлечены дополнительные силы в виде дружинников и казаков», — сообщил губернатор.

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Голубев обратил внимание, что в Ростовскую область до сих пор охотно едут туристы. Они не боятся отдыхать на побережье Азовского моря, едут на Дон и Северский Донец.

Между тем сегодня неизвестный мужчина незаконно пересек границу Ростовской области с ДНР и подорвал себя на гранате.

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