Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Издание сообщает, что глава региона Василий Голубев заявил, что Ростовская область защищает свою безопасность на высоком уровне.
Так, в регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. «Укреплены пограничные переходы. К охране правопорядка привлечены дополнительные силы в виде дружинников и казаков», — сообщил губернатор.
Голубев обратил внимание, что в Ростовскую область до сих пор охотно едут туристы. Они не боятся отдыхать на побережье Азовского моря, едут на Дон и Северский Донец.
Между тем сегодня неизвестный мужчина незаконно пересек границу Ростовской области с ДНР и подорвал себя на гранате.