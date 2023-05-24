Коллеги задержанного конструктора рассказали 161.ру, что ему не более 40 лет. Они охарактеризовали его как «странного человека» с отклонениями в речи и поведении. К такому выводу коллеги пришли, потому что он якобы «улыбался сам себе». Вместе с тем мужчина был доброжелательным и никогда не проявлял агрессии.