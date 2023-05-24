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Коллеги рассказали о странностях задержанного за шпионах конструктора в Ростове

24 мая 2023, 17:07
Фото: 1MI
Коллеги задержанного за шпионаж сотрудника предприятия ОПК в Ростове рассказали о его поведении
Коллеги задержанного за шпионаж сотрудника предприятия ОПК в Ростове рассказали о его странном поведении и отклонениях, пишут СМИ.

В Ростове сотрудники ФСБ задержали одного из конструкторов оборонного предприятия. Его подозревают в госизмене и шпионаже в пользу Украины. Подозреваемый докладывал разведке соседнего государства о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и российских военных.

Коллеги задержанного конструктора рассказали 161.ру, что ему не более 40 лет. Они охарактеризовали его как «странного человека» с отклонениями в речи и поведении. К такому выводу коллеги пришли, потому что он якобы «улыбался сам себе». Вместе с тем мужчина был доброжелательным и никогда не проявлял агрессии.

По этой причине некоторые коллеги задержанного уверены, что он не виновен. «Какой из него информатор? Он ходил воробьям дули крутил, с деревьями разговаривал», — говорят они.

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Вместе с тем о политике мужчина с коллегами никогда не разговаривал. В последнее время и вовсе вел себя встревоженно, постоянно оглядывался и уходил от прямых вопросов.

Следствие полагает, что подозреваемый конструктор общался с сотрудниками разведки Украины через мессенджеры. Он выполнял их указания, а также по собственной инициативе передавал некоторую информацию. Если вину мужчины докажут, ему грозит пожизненное заключение.

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