«Жаль, что сегодня в Ростове утрачена традиция выступления музыкантов в общественных местах. Например, в парках, или перед сеансами в театрах, в кинотеатрах. Деньги на это, конечно же, должен выделять город. Но речь не идет об огромных суммах. Зато люди получали бы колоссальное удовольствие. Ведь никакая электронная музыка не заменит живое звучание», — резюмирует Багдыков.