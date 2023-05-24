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Краевед Багдыков призвал срочно поставить в Ростове памятник джазмену Киму Назаретову

24 мая 2023, 05:17
Фото: Fortheloveofknowledge/cc by sa 4.0/wiki
Краевед Багдыков призвал срочно поставить в Ростове памятник джазмену Киму Назаретову
Идея создания памятника основателю джазовой школы в Ростове Киму Назаретову появилась давно. Выбирали место, проводили общественные слушания. Правда, со временем, тема затихла. Но такой памятник городу необходим, сообщил RostovGazeta краевед Георгий Багдыков.

Напомним, что в 2020 году администрация Ростова обещала, что в донской столице появится памятник пианисту Киму Назаретову. Для этого был организован конкурс по созданию проекта. Причем заявки на него поступали не только из Ростова, но и из Москвы.

Однако до сих пор ничего не произошло. Несмотря на то, что личность основателя джазовой школы в Ростове Кима Назаретова — легендарная. Она широко известна не только в России, но и за ее пределами.

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Личность основателя джазовой школы в Ростове Кима Назаретова — легендарная.Личность основателя джазовой школы в Ростове Кима Назаретова — легендарная.
Личность основателя джазовой школы в Ростове Кима Назаретова — легендарная.
Фото: Сетевое издание "Кто главный. Ростов" / из архива Петра Назаретова

«Я знал Кима Назаретова с детства — он дружил с моим отцом. Они оба родились и выросли в Нахичевани, вместе ходили в музыкальную школу Гнесина, вместе играли в эстрадных оркестрах», — отмечает Георгий Багдыков.

Напомним, что хирург Минас Багдыков первым в Ростове применил эндоскопические методы лечения.

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Сын вспоминает, как в 1991 году в мединституте проходила презентация книги Минаса Багдыкова «Нахичеванские портреты». На мероприятии собирались известные люди Ростова — ученые, писатели, поэты. Поздравить хирурга в библиотеку мединститута пришел и Ким Назаретов со своими учениками. Джазмен устроил сюрприз, организовав на презентации концертное выступление своих музыкальных воспитанников.

«Это было трогательно и незабываемо», — подчеркивает Георгий Багдыков.

Спикер добавляет, что выступления оркестра Кима Назаретова в прошлые времена в кинотеатре «Россия» в парке имени Горького всегда пользовались огромной популярностью как у ростовчан, так и у гостей нашего города. 

«Жаль, что сегодня в Ростове утрачена традиция выступления музыкантов в общественных местах. Например, в парках, или перед сеансами в театрах,  в кинотеатрах. Деньги на это, конечно же, должен выделять город. Но речь не идет об огромных суммах. Зато люди получали бы колоссальное удовольствие. Ведь никакая электронная музыка не заменит живое звучание», — резюмирует Багдыков.

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