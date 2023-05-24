Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Напомним, что в 2020 году администрация Ростова обещала, что в донской столице появится памятник пианисту Киму Назаретову. Для этого был организован конкурс по созданию проекта. Причем заявки на него поступали не только из Ростова, но и из Москвы.
Однако до сих пор ничего не произошло. Несмотря на то, что личность основателя джазовой школы в Ростове Кима Назаретова — легендарная. Она широко известна не только в России, но и за ее пределами.
«Я знал Кима Назаретова с детства — он дружил с моим отцом. Они оба родились и выросли в Нахичевани, вместе ходили в музыкальную школу Гнесина, вместе играли в эстрадных оркестрах», — отмечает Георгий Багдыков.
Напомним, что хирург Минас Багдыков первым в Ростове применил эндоскопические методы лечения.
Сын вспоминает, как в 1991 году в мединституте проходила презентация книги Минаса Багдыкова «Нахичеванские портреты». На мероприятии собирались известные люди Ростова — ученые, писатели, поэты. Поздравить хирурга в библиотеку мединститута пришел и Ким Назаретов со своими учениками. Джазмен устроил сюрприз, организовав на презентации концертное выступление своих музыкальных воспитанников.
«Это было трогательно и незабываемо», — подчеркивает Георгий Багдыков.
Спикер добавляет, что выступления оркестра Кима Назаретова в прошлые времена в кинотеатре «Россия» в парке имени Горького всегда пользовались огромной популярностью как у ростовчан, так и у гостей нашего города.
«Жаль, что сегодня в Ростове утрачена традиция выступления музыкантов в общественных местах. Например, в парках, или перед сеансами в театрах, в кинотеатрах. Деньги на это, конечно же, должен выделять город. Но речь не идет об огромных суммах. Зато люди получали бы колоссальное удовольствие. Ведь никакая электронная музыка не заменит живое звучание», — резюмирует Багдыков.