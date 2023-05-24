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Красочная иллюминация появится на телебашне Ростова 25 мая

24 мая 2023, 12:04
Фото: donland.ru
Красочная иллюминация появится на телебашне Ростова 25 мая
Красочная иллюминация появится на телебашне Ростова в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

На ростовской телебашне 25 мая включат архитектурно-художественную подсветку в поддержку фестиваля «Молодые таланты Отечества». Акция пройдет и в других городах России.

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Сам фестиваля посвящён 80-летию Победы в Сталинградской битве и 1035-летию крещения Руси князем Владимиром. На нем детские и молодежные коллективы представят свои музыкальные и танцевальные номера.

Напомним, в Ростовской области летом проведут фестиваль ГТО.

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