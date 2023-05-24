Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На ростовской телебашне 25 мая включат архитектурно-художественную подсветку в поддержку фестиваля «Молодые таланты Отечества». Акция пройдет и в других городах России.
Сам фестиваля посвящён 80-летию Победы в Сталинградской битве и 1035-летию крещения Руси князем Владимиром. На нем детские и молодежные коллективы представят свои музыкальные и танцевальные номера.
Напомним, в Ростовской области летом проведут фестиваль ГТО.