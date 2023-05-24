Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Многолетние краснокнижные дубы, по словам местных жителей, были уничтожены. Территория бывшего леса огорожена. Очевидцы рассказывают о начале строительства. Предположительно — коттеджей.
Как в Азове уничтожали лес, какова ситуация в госзакупках, кто и как осваивает бюджетные деньги — в материале RostovGazeta.
В октябре 2022 года общественность Ростовской области потрясла странная новость — главе администрации Азова Владимиру Ращупкину суд вынес приговор за превышение полномочий. Также приговор вынесли бывшему директору Департамента имущественно-земельных отношений администрации.
Суд установил, что фигуранты незаконно предоставили земельный участок знакомой по льготной цене. Ращупкина приговорили к 3,5 годам заключения условно, а второму фигуранту дали 4 года 3 месяца колонии.
Свою вину сити-менеджер Азова не признал. Он заявил о намерении добиваться отмены приговора. В феврале 2023 года приговор был отменен.
Что же стало поводом для этих событий?
Местные активисты сообщили корреспонденту RostovGazeta, что в 2018 году земельный участок на территории лесного хозяйства Азова, площадью более 176 тысяч квадратных метров (почти 17,8 гектара), якобы был продан физическому лицу. Причем за символическую плату — чуть выше 330 тысяч рублей. А ведь именно здесь любили отдыхать местные жители, уставшие от городской пыли и суеты.
«Тогда нас убеждали, что этот участок продали якобы для выпаса скота. Говорили, что у покупательницы был коровник, а скот пасти было негде», — отмечает активист Сергей Погорелов.
Общественники забили тревогу. Поводом для их обращений в различные инстанции стало то, что лесной участок был образован в трех территориальных зонах. Здесь, по их словам, росли краснокнижные деревья.
Согласно ответу Азовской межрайонной прокуратуры, нарушений требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства при предоставлении в аренду, а следом и в собственность данного участка физическому лицу, не было выявлено.
Однако ответ Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры содержит совсем иные сведения. В нем говорится, что этот участок действительно не мог быть предоставлен администрацией Азова в собственность, поскольку основная его часть располагалась на территории городских лесов.
Эти документы есть в наличии RostovGazeta.
Тем не менее, на лесном участке началось активное уничтожение деревьев.
«Увидев, как спиливают сосны и краснокнижные дубы, которым по 50-60 лет, мы пытались привлечь внимание к нарушения контролирующих органов. Но никто не реагировал. Только один раз появились представители муниципальной инспекции. Приехали, увидели, как спиливают деревья, развернулись и уехали. Никто даже не стал проверять, что здесь происходит», — рассказывает местный активист.
В отношении руководства Азова завели уголовное дело, рассмотрение которого идет до сих пор. Однако общественники Азова заостряют внимание на множестве странных фактов.
«Огромный участок земли отдали по смешной стоимости. За него было выручено порядка 334 тысяч рублей, хотя по по факту его стоимость превышает сто миллионов рублей», — говорит Сергей Погорелов.
Много вопросов у общественников вызывает и причина отмены судебного приговора руководству Азова.
«Дело в том, что решение суда было отменено не из-за нарушений при предоставлении земельного участка в собственность, и даже не из-за вырубки деревьев. А из-за инцидента при вынесении судебного приговора. То есть когда судья пошел в свою комнату, туда зашел сотрудник суда — занес документы, что недопустимо. Именно это, а не нарушение законодательства при сделке, стало основанием отмены приговора», — подчеркивает Сергей Погорелов.
Собеседник добавляет, что на вырубку множества крупных многолетних деревьев никто и вовсе не обратил внимания. Хотя, согласно ответу природоохранной прокуратуры, этот вопрос был направлен для рассмотрения в МО МВД России «Азовский». Но, по словам общественников, ничего не произошло.
Имеющиеся в наличии RostovGazeta документы подтверждают, что договор аренды части лесного хозяйства с физлицом был заключен без проведения торгов. Основанием для отсутствия торга стало наличие на участке строения — «коровника». Этот коровник на праве собственности принадлежал будущему арендатору, а следом и собственнику лесного участка земли. Только вот земельный участок, предоставленный физическому лицу, значительно превосходил площади «коровника».
Очевидцы рассказывают, что сегодня этот участок бывшего леса огорожен. Люди предполагают, что на нем началось строительство коттеджей.
Не видя необходимые документы, юристы затрудняются разъяснить, возможно ли вести строительство коттеджей на таком участке земли.
Остается только надеяться, что в будущем приобретя здесь недвижимость, люди не столкнутся с неожиданными сюрпризами через десятки лет — после окончания срока договора на землю.
По информации информационной системы СПАРК, в 2021 и 2022 годах в застройку Азова вкладывались внушительные средства. В этот период суммы бюджетных расходов городской администрации существенно возросли.
Для сравнения, по данным «СПАРК-Маркетинг», в 2020 году администрацией Азова было освоено лишь 34,2 миллиона рублей. В то время, как в 2022 году — 286,9 миллиона рублей.
Лидером выполнения госзаказов городской администрации в 2021 году стала ростовская фирма ООО «Геострой». В целом, за 2021 год компания приняла участие в 24 торговых процедурах, в которых стала бесспорным победителем. Общая сумма контрактов, заключенных с ООО «Геострой» составила 39,5 миллиона рублей.
В частности, речь шла о приобретении администрацией жилья для обеспечения детей-сирот. Все эти торговые процедуры, по данным системы «СПАРК-Маркетинг», проводились как под копирку.
Индикаторы «СПАРК-Маркетинга» подчеркивают, что в госзакупках отсутствовала часть документов для поиска. Победитель был единственным участником торгов. И для того, чтобы одержать победу, застройщик не предлагал снижение цены. Это были первые госконтракты строительной компании, и, судя по информации СПАРК, пока последние.
В этом же году, среди лидеров освоения бюджетных денег администрации Азова появился новый для городской власти поставщик услуг— ООО СЗ «Фруктовый». С ним администрация заключила три контракта на сумму 4,9 миллиона рублей.
К слову, ООО СЗ «Фруктовый» с 2016 года является активным победителем (и, в большинстве случаев, единственным участником) закупок администрации Азовского района. Впервые застройщик был раскрыт в протоколе в 2016 году, заключив контракт на 815 тысяч рублей. В целом, только за 2016 год «Фруктовый» освоил 25,2 миллиона рублей районной администрации.
В 2022 году при контрактах с администрацией Азовского района «Фруктовый» взял на себя обязательства на сумму 41,4 миллиона рублей. А в 2023 году стал победителем 13 торговых процедур, общей стоимостью 33,2 миллиона рублей. Во всех этих торгах, по информации «СПАРК-Маркетинга», «Фруктовый» шел вне конкуренции — он был единственным участником закупки. Часть документов торговой процедуры была скрыта для поиска. Торги проводились без снижения первоначальной цены заказчика.
В 2023 году ситуация в гозакупках Азова изменилась. При 19 позициях план-графика, опубликованы 32 торговые процедуры, на общую сумму 85,6 миллиона рублей.
На момент подготовки статьи, лидирующие позиции по освоению бюджетных городских средств, по данным системы «СПАРК-Маркетинг», заняли два физических лица. С ними администрацией Азова в 2023 году заключены контракты на приобретение жилья для детей-сирот. Стоимость каждого контракта — 2,7 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, эти физлица не являются предпринимателями — плательщиками налога на профессиональный доход.
Подобным образом, по закупке по одной квартире, администрация Азова разместила еще три контракта на приобретение жилья для детей-сирот, сроком до 31 мая. Все эти торговые процедуры «СПАРК-Маркетинг» отметил индикатором. Часть документов в них — недоступна для поиска. Индикатор предупреждает, что размещение документов закупки подобным образом является признаком ограничения конкуренции.
Третье место по объемам освоения городских средств в мае 2023 года, по данным «СПАРК-Маркетинга», заняла индивидуальный предприниматель Оксана Голубева.
Она стала победителем контракта, стоимостью 540 тысяч рублей, на издание официального «вестника» города. Система «СПАРК-Маркетинг» отметила проведение торга индикаторами. Часть документов, традиционно, оказалась недоступной для поиска. Процедура прошла без снижения цены. На закупке, организованной конкурентным способом, оказался один участник.
Процесс проведения торгов в Ростовской области уже давно вызывает вопросы у экспертов. Ситуацию в госзакупках региона многие считают откровенно скверной. Почти никого не удивляет, что, зачастую, закупки оформляются под конкретные компании.