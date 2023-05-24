«Дело в том, что решение суда было отменено не из-за нарушений при предоставлении земельного участка в собственность, и даже не из-за вырубки деревьев. А из-за инцидента при вынесении судебного приговора. То есть когда судья пошел в свою комнату, туда зашел сотрудник суда — занес документы, что недопустимо. Именно это, а не нарушение законодательства при сделке, стало основанием отмены приговора», — подчеркивает Сергей Погорелов.