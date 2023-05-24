Любимый подрядчик донского Минтранса проиграл тендер на ремонт дороги в ДНР

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В середине апреля ФКУ «Управление автомагистрали Москва — Волгоград федерального дорожного агентства» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который подготовит ПСД, выполнит инженерные изыскания и выполнит работы по капремонту трассы А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР». Работы необходимо было провести на участке между 108-м и 119-м километрами, максимальная стоимость контракта составила более 2,77 миллиарда рублей.
Два дня назад комиссия подвела итоги тендера, победителем стала компания из Санкт-Петербурга ООО «Технострой», которая снизила максимальную цену контракта на пять миллионов рублей.
Вторым претендентом на контракт, по данным портала Dоnnеws, стал любимый подрядчик донского Минтранспорта — ООО «Т-Транс», который неизменно побеждает в крупных тендерах и был вовлечен в скандал с картельным сговором. Компания подала на конкурс предложение отремонтировать дорогу за два миллиарда 777 миллионов рублей, снизив максимальную цену всего на 608,4 тысячи рублей, уступив победу более опытному подрядчику.
Теперь «Технострой» предстоит подготовить ПСД и выполнить капремонт дороги к 15 октября 2024 года.