Любимый подрядчик донского Минтранса проиграл тендер на ремонт дороги в ДНР

Вторым претендентом на контракт, по данным портала Dоnnеws, стал любимый подрядчик донского Минтранспорта — ООО «Т-Транс», который неизменно побеждает в крупных тендерах и был вовлечен в скандал с картельным сговором. Компания подала на конкурс предложение отремонтировать дорогу за два миллиарда 777 миллионов рублей, снизив максимальную цену всего на 608,4 тысячи рублей, уступив победу более опытному подрядчику.