Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Пожар начался утром в среду, 24 мая, на улице Шеболдаева, где загорелась квартира на площади 20 квадратных метров. Всего удалось спасти семь человек.
Известно, что во время возгорания три местных жителя пострадали. Людям пришлось выпрыгивать из окон на втором этаже.
К ликвидации огня привлекли 28 специалистов, они использовали девять единиц техники. Полностью потушили пожар в течение часа.
Ранее крупный пожар ликвидировали в Ростове на Самойловской улице. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.