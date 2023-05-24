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Люди выпрыгивали из окон во время пожара в доме в Ростове-на-Дону

24 мая 2023, 08:17
Фото: LennieZ/cc by 2.0/flickr.com
Люди выпрыгивали из окон во время пожара в доме в Ростове-на-Дону
Жильцам дома в Ростове-на-Дону пришлось выпрыгивать из окон во время пожара, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался утром в среду, 24 мая, на улице Шеболдаева, где загорелась квартира на площади 20 квадратных метров. Всего удалось спасти семь человек.

Известно, что во время возгорания три местных жителя пострадали. Людям пришлось выпрыгивать из окон на втором этаже.

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К ликвидации огня привлекли 28 специалистов, они использовали девять единиц техники. Полностью потушили пожар в течение часа. 

Ранее крупный пожар ликвидировали в Ростове на Самойловской улице. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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