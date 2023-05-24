Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
ООО «Агроком холдинг» стало учредителем ООО «Центральный автовокзал». Новая компания зарегистрирована 23 мая в Ростове по адресу проспект по адресу проспект Шолохова, 282 Б. Основным видом деятельности организации указана «деятельность автовокзалов и автостанций».
Бенефициаром компании выступила Киряки Саавиди, а директором указана Алена Беликова.
Центральный областной автовокзал будет находиться на месте старого аэропорта Ростова. Строительством объекта занимается «Группа Агроком», принадлежащая олигарху Ивану Саввиди. Он вложил в проект порядка одного миллиарда рублей. Заработать новый автовокзал должен до конца этого года.
Напомним, две дорожные развязки и три дороги появятся в Ростове для создания транспортного узла в районе старого аэропорта.