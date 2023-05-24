Центральный областной автовокзал будет находиться на месте старого аэропорта Ростова. Строительством объекта занимается «Группа Агроком», принадлежащая олигарху Ивану Саввиди. Он вложил в проект порядка одного миллиарда рублей. Заработать новый автовокзал должен до конца этого года.