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Олигарх Саввиди учредил компанию для управления строящимся автовокзалом в Ростове

24 мая 2023, 13:42
Фото: 1MI
Олигарх Саввиди учредил компанию для управления строящимся автовокзалом в Ростове
«Группа Агроком», принадлежащая олигарху Ивану Саввиди, учредила для управления строящимся на месте старого аэропорта Центральным автовокзалом, следует из данных системы СПАРК.

ООО «Агроком холдинг» стало учредителем ООО «Центральный автовокзал». Новая компания зарегистрирована 23 мая в Ростове по адресу проспект по адресу проспект Шолохова, 282 Б. Основным видом деятельности организации указана «деятельность автовокзалов и автостанций».

Бенефициаром компании выступила Киряки Саавиди, а директором указана Алена Беликова.

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Центральный областной автовокзал будет находиться на месте старого аэропорта Ростова. Строительством объекта занимается «Группа Агроком», принадлежащая олигарху Ивану Саввиди. Он вложил в проект порядка одного миллиарда рублей. Заработать новый автовокзал должен до конца этого года.

Напомним, две дорожные развязки и три дороги появятся в Ростове для создания транспортного узла в районе старого аэропорта.

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