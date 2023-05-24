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Подвижной состав маршруток №91 и №113 обновят в Ростове

24 мая 2023, 11:48
Фото: 1MI
Подвижной состав маршруток №91 и №113 обновят в Ростове
В Ростове заменят подвижной состав маршруток №91 и №113, рассказали в министерстве транспорта региона.

В Минтрансе региона обсудили работу муниципальных маршрутов №85, 85а, 91 и 113 в Ростове. На встрече присутствовал и перевозчик, обслуживающий маршруты, компания «Автоколонна № 1559».

Чиновники заявили, что в соцсетях горожане регулярно критикуют состояние транспорта. В частности, они недовольны техническим состоянием и чистотой маршруток №91 и №113. Жалуются ростовчане и на несоблюдение графика движения на маршрутах №85 и №85а.

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Власти и перевозчик пришли к решению поэтапно обновить транспорт на маршрутах №91 и №113. Также «Автоколонна № 1559» должна рассмотреть возможность запуска дополнительных автобусов на дежурных рейсах после 20:00.

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов рекомендовал перевозчику озаботиться установкой кондиционеров в транспортных средствах, обслуживающих обозначенные маршруты.

Ранее эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт.

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