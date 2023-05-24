Чиновники заявили, что в соцсетях горожане регулярно критикуют состояние транспорта. В частности, они недовольны техническим состоянием и чистотой маршруток №91 и №113. Жалуются ростовчане и на несоблюдение графика движения на маршрутах №85 и №85а.