Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Минтрансе региона обсудили работу муниципальных маршрутов №85, 85а, 91 и 113 в Ростове. На встрече присутствовал и перевозчик, обслуживающий маршруты, компания «Автоколонна № 1559».
Чиновники заявили, что в соцсетях горожане регулярно критикуют состояние транспорта. В частности, они недовольны техническим состоянием и чистотой маршруток №91 и №113. Жалуются ростовчане и на несоблюдение графика движения на маршрутах №85 и №85а.
Власти и перевозчик пришли к решению поэтапно обновить транспорт на маршрутах №91 и №113. Также «Автоколонна № 1559» должна рассмотреть возможность запуска дополнительных автобусов на дежурных рейсах после 20:00.
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов рекомендовал перевозчику озаботиться установкой кондиционеров в транспортных средствах, обслуживающих обозначенные маршруты.
Ранее эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт.