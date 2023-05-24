Напомним, что в Ростове силовики задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его подозревают в госизмене. Отмечается, что подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины. И с февраля по апрель передавал запрашиваемые данные.