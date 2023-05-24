Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Напомним, что в Ростове силовики задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его подозревают в госизмене. Отмечается, что подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины. И с февраля по апрель передавал запрашиваемые данные.
Ростовский политолог подчеркивает, что ростовчан вербуют предельно легко.
«Делается это через родственников на Украине. Сперва обращаются к родственникам. Дедушки, дяди, племянники ростовчан на Украине оказываются под угрозой. Пытаясь сохранить жизнь своей родне, люди оказываются завербованными», — отмечает Дмитрий Абросимов.
По словам политолога, оказание давления на ростовчан через родственников на Украине — это самая простая схема. Тем более, когда работают телефоны, WhatsApp и идет обмен информацией.
Ранее RostovGazeta сообщала, как задержанного в Ростовской области шпиона СБУ завербовали с помощью компьютерной игры.