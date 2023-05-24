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Политолог Абросимов рассказал, как СБУ вербуют инженеров на ростовских заводах

24 мая 2023, 13:47
Фото: Alexander Myasnikov/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Политолог Абросимов рассказал, как СБУ вербуют инженеров на ростовских заводах
Схема вербовки СБУ весьма проста — к ростовчанам они обращаются через родственников на Украине, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в Ростове силовики задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его подозревают в госизмене. Отмечается, что подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины. И с февраля по апрель передавал запрашиваемые данные.

Ростовский политолог подчеркивает, что ростовчан вербуют предельно легко.

«Делается это через родственников на Украине. Сперва обращаются к родственникам. Дедушки, дяди, племянники ростовчан на Украине оказываются под угрозой. Пытаясь сохранить жизнь своей родне,  люди оказываются завербованными», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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По словам политолога, оказание давления на ростовчан через родственников на Украине — это самая простая схема. Тем более, когда работают телефоны, WhatsApp и идет обмен информацией.

Ранее RostovGazeta сообщала, как задержанного в Ростовской области шпиона СБУ завербовали с помощью компьютерной игры.

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