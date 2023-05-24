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После запуска скоростного трамвая в Ростове увеличится оплата за проезд

24 мая 2023, 13:13
Фото: Jules78120/cc by sa 3.0/wikimedia.org
После запуска скоростного трамвая в Ростове увеличится оплата за проезд
В Ростове-на-Дону подорожает стоимость проезда после появления в городе скоростного трамвая, пишут СМИ.

Donnews со ссылкой на директора департамента транспорта города Вадима Шкабарню написал, что проезд может стать дороже, но не сильно. По его словам, новый вид транспорта будет востребован у горожан.

«Всего в создание трамвайной сети вложат 61 миллиард рублей. Финансовое участие муниципального бюджета в проекте минимальное», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что все затраты на эксплуатацию будет покрывать концессионер.

«Тариф если и будет увеличиваться, то на уровень роста цен на электричество и другие коммунальные платежи. Ростовчане не заметят сильный рост тарифа, — уточнил Шкабарня.

Ранее вандалы разрисовали новый трамвай в Таганроге на глазах у водителя.

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