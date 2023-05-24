Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Donnews со ссылкой на директора департамента транспорта города Вадима Шкабарню написал, что проезд может стать дороже, но не сильно. По его словам, новый вид транспорта будет востребован у горожан.
«Всего в создание трамвайной сети вложат 61 миллиард рублей. Финансовое участие муниципального бюджета в проекте минимальное», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все затраты на эксплуатацию будет покрывать концессионер.
«Тариф если и будет увеличиваться, то на уровень роста цен на электричество и другие коммунальные платежи. Ростовчане не заметят сильный рост тарифа, — уточнил Шкабарня.
Ранее вандалы разрисовали новый трамвай в Таганроге на глазах у водителя.