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Появилось видео задержания конструктора из Ростова по подозрению в госизмене

24 мая 2023, 08:34
Фото: ЦОС ФСБ
Появилось видео задержания конструктора из Ростова по подозрению в госизмене
В Интернете разместили видео, на котором показано задержание инженера ростовского предприятия по подозрению в госизмене.

В размещенном ролике видно, как мужчина спокойно шел по улице и к нему подбежали несколько человек в одежде с надписью «ФСБ». Во время задержания они повалили его на землю.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ написало, что инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал данные укринской разведке. В частности, речь идет о местонахождении систем ПВО, военнослужащих и предприятий ОПК.

Появилось видео задержания конструктора из Ростова по подозрению в госизмене
Видео: ЦОС ФСБ
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Издание пишет, что возбудили уголовное дело о госизмене. Официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.

Ранее ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области.

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