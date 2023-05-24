Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В размещенном ролике видно, как мужчина спокойно шел по улице и к нему подбежали несколько человек в одежде с надписью «ФСБ». Во время задержания они повалили его на землю.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ написало, что инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал данные укринской разведке. В частности, речь идет о местонахождении систем ПВО, военнослужащих и предприятий ОПК.
Издание пишет, что возбудили уголовное дело о госизмене. Официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.
Ранее ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области.