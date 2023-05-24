Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях, расписание нескольких электричек в Ростовской области изменится с 1 июня. Пассажиры поездов №6356 и №6160 должны быть готовы к отправлению раньше обычного времени.
Так, электричка №6356, следующая по маршруту «Шептуховка — Лихая», будет отправляться в 4:04 вместо 4:37. Это изменение будет действовать на всех последующих станциях, поэтому пассажиры прибудут на конечную станцию в 7:01 вместо 7:34.
Состав №6160, отправляющийся с Лихой в Ростов, начнет свое движение в 7:03 вместо 7:53. Чтобы сократить разницу с обычным расписанием, время остановок будет сокращено. Электричка прибудет в Ростов в 11:21 вместо 11:57.
Пассажирам рекомендуется учесть эти изменения в расписании и подготовиться к отправлению заранее, чтобы не пропустить свой поезд.
Ранее в Ростовской области восстановили право на льготный проезд на электричках.