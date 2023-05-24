Так, электричка №6356, следующая по маршруту «Шептуховка — Лихая», будет отправляться в 4:04 вместо 4:37. Это изменение будет действовать на всех последующих станциях, поэтому пассажиры прибудут на конечную станцию в 7:01 вместо 7:34.