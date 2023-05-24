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Расписание некоторых электричек изменится в Ростовской области с 1 июня

24 мая 2023, 15:22
Фото: donland.ru
Расписание некоторых электричек изменится в Ростовской области с июня
С 1 июня в Ростовской области поменяется расписание некоторых электричек, сообщили в СКППК.

Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях, расписание нескольких электричек в Ростовской области изменится с 1 июня. Пассажиры поездов №6356 и №6160 должны быть готовы к отправлению раньше обычного времени.

Так, электричка №6356, следующая по маршруту «Шептуховка — Лихая», будет отправляться в 4:04 вместо 4:37. Это изменение будет действовать на всех последующих станциях, поэтому пассажиры прибудут на конечную станцию в 7:01 вместо 7:34.

Состав №6160, отправляющийся с Лихой в Ростов, начнет свое движение в 7:03 вместо 7:53. Чтобы сократить разницу с обычным расписанием, время остановок будет сокращено. Электричка прибудет в Ростов в 11:21 вместо 11:57.

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Пассажирам рекомендуется учесть эти изменения в расписании и подготовиться к отправлению заранее, чтобы не пропустить свой поезд.

Ранее в Ростовской области восстановили право на льготный проезд на электричках.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Электрички в Ростовской области
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