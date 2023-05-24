Россиянам стало известно, как поведут себя цены на жилье

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По заявлению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, в столице РФ средняя цена квартиры в новостройке выросла в январе — апреле текущего года на 3,7% в сравнении с данными на декабрь предыдущего.
Как выяснили NEWS.ru, за последний месяц в РФ средняя цена квадратного метра «первички» выросла на 0,25%, составив 119 тыс. руб. По сравнению с данными на май 2022 года квартиры в новостройках подорожали на 2,4%.
В течение месяца лидерами рейтинга роста цен на жилье среди мегаполисов стали Краснодар (+3,1%), Волгоград (+2,7%) и Красноярск. Напротив, за месяц квартиры подешевели в Нижнем Новгороде (-0,3%), Петербурге и Уфе.
Риэлторы всегда будут избегать снижения цен на жилье. Как объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, договоры девелоперов с банками о финансировании строек содержат обязательство не устанавливать цены ниже определенного лимита. То есть, «первичка» просто не может сильно подешеветь.
По словам директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, не дешевеет и земля, а расходы строительных компаний растут, в частности, из-за дополнительных логистических затрат.
Однако, по мнению Евгения Надоршина, бывшего советника Минэкономики РФ, с покупкой квартир и автомобилей стоит подождать до 2024 года. Деньги в сложный для экономики период могут потребоваться на питание, а жилье и машины еще могут подешеветь ввиду сохранения невысокого спроса на такие активы.