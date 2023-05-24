Россиянам стало известно, как поведут себя цены на жилье

Однако, по мнению Евгения Надоршина, бывшего советника Минэкономики РФ, с покупкой квартир и автомобилей стоит подождать до 2024 года. Деньги в сложный для экономики период могут потребоваться на питание, а жилье и машины еще могут подешеветь ввиду сохранения невысокого спроса на такие активы.