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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Россиянам стало известно, как поведут себя цены на жилье

24 мая 2023, 15:18
Ввиду низкого спроса застройщики обещают покупателям скорый обвал цен. Однако, вопреки обещаниям, они не спешат со снижением стоимости квартир.

По заявлению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, в столице РФ средняя цена квартиры в новостройке выросла в январе — апреле текущего года на 3,7% в сравнении с данными на декабрь предыдущего.

Как выяснили NEWS.ru, за последний месяц в РФ средняя цена квадратного метра «первички» выросла на 0,25%, составив 119 тыс. руб. По сравнению с данными на май 2022 года квартиры в новостройках подорожали на 2,4%.

В течение месяца лидерами рейтинга роста цен на жилье среди мегаполисов стали Краснодар (+3,1%), Волгоград (+2,7%) и Красноярск. Напротив, за месяц квартиры подешевели в Нижнем Новгороде (-0,3%), Петербурге и Уфе.

Риэлторы всегда будут избегать снижения цен на жилье. Как объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, договоры девелоперов с банками о финансировании строек содержат обязательство не устанавливать цены ниже определенного лимита. То есть, «первичка» просто не может сильно подешеветь.

По словам директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, не дешевеет и земля, а расходы строительных компаний растут, в частности, из-за дополнительных логистических затрат.

Однако, по мнению Евгения Надоршина, бывшего советника Минэкономики РФ, с покупкой квартир и автомобилей стоит подождать до 2024 года. Деньги в сложный для экономики период могут потребоваться на питание, а жилье и машины еще могут подешеветь ввиду сохранения невысокого спроса на такие активы.

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