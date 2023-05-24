«Ростелеком» подключил к сети еще 18 поселков Ростовской области

В целом за два года с начала запуска этого проекта в регионе «Ростелеком» установил уже 157 базовых станций. Места строительства базовых станций выбраны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на основе голосования на портале Госуслуг, по результатам которого в адресную программу вошли именно те населенные пункты, которые набрали большинство голосов жителей Дона. Кстати, по количеству поселений, вошедших в план этого федерального проекта, Ростовская область является одним из лидеров среди регионов.