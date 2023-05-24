«Ростелеком» подключил к сети еще 18 поселков Ростовской области

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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С этой целью технические специалисты национального провайдера проложили более 100 км оптического кабеля. Такая работа ведется системно в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Благодаря проекту жители этих поселений смогут перейти на мобильную голосовую связь стандарта 4G/LTE и получат стабильный доступ в интернет.
- Вопрос обмена информацией уже давно вышел за границы простого человеческого общения. Сегодня доступ к интернету и качественная мобильная связь являются жизненной необходимостью, - рассказывает вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов. - Благодаря инициативе Минцифры мы обеспечиваем современными цифровыми решениями даже малые и удаленные села и поселки, то есть те места, где на коммерческой основе телеком-инфраструктура не станет развиваться ввиду отсутствия рентабельности. Таким образом, мы делаем все необходимое, чтобы само понятие цифрового неравенства ушло в прошлое.
В целом за два года с начала запуска этого проекта в регионе «Ростелеком» установил уже 157 базовых станций. Места строительства базовых станций выбраны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на основе голосования на портале Госуслуг, по результатам которого в адресную программу вошли именно те населенные пункты, которые набрали большинство голосов жителей Дона. Кстати, по количеству поселений, вошедших в план этого федерального проекта, Ростовская область является одним из лидеров среди регионов.
- Благодаря реализации федеральной программы “Устранение цифрового неравенства” население удаленных и малонаселенных пунктов Ростовской области получает доступ к широкому перечню услуг. Качественная голосовая связь, скоростной интернет открывают для людей из донской глубинки возможность не просто общаться, но и получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, осваивать новые профессии онлайн и многое другое», - добавил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.
В настоящее время идет реализация уже второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Запущенный по инициативе Минцифры России, этот этап обеспечит мобильной связью совсем маленькие поселки численностью населения от 100 до 500 человек. Центром компетенций выступает дочерняя компания «Ростелекома» - оператор мобильной связи Tele2, она согласовывает проектное решение и формирует задание для подрядчиков, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.
Подробная информация о других проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, на официальном сайте.
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