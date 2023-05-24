Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Конфликт произошел рядом с многоквартирным домом на улице Пацаева, где фигурант нарушал обшественный порядок. Это заметил сотрудник полиции и попросил его прекратить.
«Но подозреваемый не успокоился и ударил правоохранителя локтем по голове. После этого полицейские задержали нападавшего», — сказано в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее суд приговорил изуродовавшего и изнасиловавшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии.