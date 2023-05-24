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Ростовчанина задержали за избиение полицейского

24 мая 2023, 13:37
Фото: 1MI
Ростовчанина задержали за избиение полицейского
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который ударил правоохранителя, сообщили в региональном УСКР.

Конфликт произошел рядом с многоквартирным домом на улице Пацаева, где фигурант нарушал обшественный порядок. Это заметил сотрудник полиции и попросил его прекратить.

«Но подозреваемый не успокоился и ударил правоохранителя локтем по голове. После этого полицейские задержали нападавшего», — сказано в сообщении.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело, а фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее суд приговорил изуродовавшего и изнасиловавшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии.

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