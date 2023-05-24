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Скончалась легендарная певица Тина Тёрнер

24 мая 2023, 20:27
Легендарная американская певица, танцовщица и актриса Тина Тёрнер скончалась в возрасте 83 лет. Как сообщает телеканал Sky News, она умерла в своем доме в Швейцарии после продолжительной болезни.

Тина Тёрнер была одной из самых известных певиц XX века. Она получила прозвище "королевы рок-н-ролла" благодаря своему артистизму, темпераменту и сценической экспрессивности. За свою карьеру она продала миллионы пластинок и получила восемь наград "Грэмми", пишет издание 360tv.ru.

Кроме того, Тина Тёрнер была известна как актриса и танцовщица. Она снялась более чем в 220 фильмах, среди которых "На что способна любовь", "Последний киногерой", "Томми" и многие другие. Она также входит в список лучших танцоров мира.

В 2013 году у исполнительницы случился инсульт, а в 2016 году был диагностирован рак кишечника. Она была вынуждена пройти лечение, которое привело к почечной недостаточности. Почку для трансплантации ей отдал муж.

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