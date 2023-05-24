Скончалась легендарная певица Тина Тёрнер

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Тина Тёрнер была одной из самых известных певиц XX века. Она получила прозвище "королевы рок-н-ролла" благодаря своему артистизму, темпераменту и сценической экспрессивности. За свою карьеру она продала миллионы пластинок и получила восемь наград "Грэмми", пишет издание 360tv.ru.
Кроме того, Тина Тёрнер была известна как актриса и танцовщица. Она снялась более чем в 220 фильмах, среди которых "На что способна любовь", "Последний киногерой", "Томми" и многие другие. Она также входит в список лучших танцоров мира.
В 2013 году у исполнительницы случился инсульт, а в 2016 году был диагностирован рак кишечника. Она была вынуждена пройти лечение, которое привело к почечной недостаточности. Почку для трансплантации ей отдал муж.