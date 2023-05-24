Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы в отношении водителей, незаконно проехавших по пешеходной части Пушкинской улицы в Ростове. Правонарушения они совершили, чтобы объехать пробку на Большой Садовой. Видеозаписи, на которых зафиксировано нарушение правил, были опубликованы в социальных сетях и помогли идентифицировать 19 автомобилистов по их регистрационным номерам. Водители уже уведомлены о времени и месте рассмотрения их административных дел, за которые им грозят штрафы.
Кроме того, ГИБДД обратилась в городской департамент ЖКХ с предложением установить на улице Пушкинской малые архитектурные формы, которые помогут предотвратить проезд автотранспорта по пешеходным зонам.
Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин поддержал идею запрета езды на самокатах по улицам Ростовской области.