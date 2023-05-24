Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы в отношении водителей, незаконно проехавших по пешеходной части Пушкинской улицы в Ростове. Правонарушения они совершили, чтобы объехать пробку на Большой Садовой. Видеозаписи, на которых зафиксировано нарушение правил, были опубликованы в социальных сетях и помогли идентифицировать 19 автомобилистов по их регистрационным номерам. Водители уже уведомлены о времени и месте рассмотрения их административных дел, за которые им грозят штрафы.