Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На скамье подсудимых оказалась Елизавета Чумакова, которая в 2022 году устроилась на работу. Оперативники установили, что она продавала данные об абонентах.
«Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Белокалитвинский городской суд приговорил обвиняемую к 1 году и 5 месяцам заключения условно», — сказано в сообщении.
Ростовский областной суд оставил это решение без изменения.
Ранее стало известно, что мошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязи. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.