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Сотрудница сотового оператора продавала данные клиентов в Ростовской области

24 мая 2023, 08:25
Фото: Marus/cc0/wikimedia.org
Сотрудница сотового оператора продавала данные клиентов в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор сотруднице call-центра сотового оператора за продажу данных абонентов, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказалась Елизавета Чумакова, которая в 2022 году устроилась на работу. Оперативники установили, что она продавала данные об абонентах.

«Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Белокалитвинский городской суд приговорил обвиняемую к 1 году и 5 месяцам заключения условно», — сказано в сообщении.

Мошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязи
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Ростовский областной суд оставил это решение без изменения. 

Ранее стало известно, что мошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязи. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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