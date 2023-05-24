Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Канал пишет, что неизвестный с территории Донбасса перелез через забор и побежал. Говорится, что это случилось в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка».
«Во время попытки убежать от пограничников у мужчины сработало взрывное устройство, которое у него было с собой», — уточнил Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации не было, она уточняется.
Ранее жители в Батайске заявили о похожих на взрывы звуки вечером 13 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.