rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Стали известны подробности самоподрыва диверсанта на границе с Ростовской областью

24 мая 2023, 06:37
Фото: mil.ru
Стали известны подробности взрыва мужчины на границе с Ростовской областью
На границе с Ростовской областью сработало взрывное устройство, с которым мужчина пытался попасть в регион, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что неизвестный с территории Донбасса перелез через забор и побежал. Говорится, что это случилось в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка».

«Во время попытки убежать от пограничников у мужчины сработало взрывное устройство, которое у него было с собой», — уточнил Telegram-канал.

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в доме, где услышали взрыв днем 23 мая
Узнать подробнее

Официального подтверждения этой информации не было, она уточняется.

Ранее жители в Батайске заявили о похожих на взрывы звуки вечером 13 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Сети появилось видео пожара после взрыва в Змиёвке на улице ПриамурскойВ Ростове-на-Дону назвали подробности звука взрыва и крупного пожара днем 23 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие на границе#Пересечь границу#Взрывное устройство
Подпишитесь
Житель Ростовской области стал эвакуаторщиком в зоне СВО
Сегодня, 06:14
Стало известно, какой район Ростова считается самым криминальным
Сегодня, 06:29
В Ростове в пожаре в Октябрьском районе пострадали три человека
Сегодня, 06:36
Сюрприз от Кима Назаретова: творческий путь выдающегося джазмена Ростова
Сегодня, 06:46
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Вчера, 11:05