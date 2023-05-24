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Стали известны подробности задержания конструктора из Ростова по делу о госизмене

24 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI
Стали известны подробности задержания конструктора из Ростова по делу о госизмене
Силовики задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене, сообщают СМИ.

ТАСС пишет, что фигурант передавал военной разведке Украины секретные данные. Здесь говорится о местонахождении средств ПВО и военнослужащих.

«Подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины. После этого он с февраля по апрель передавал запрашиваемые данные», — сказано в сообщении.

Появилось видео задержания конструктора из Ростова по подозрению в госизмене
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Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Пока официальных комментариев об этой ситуации не поступало, информация уточняется.

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