Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
ТАСС пишет, что фигурант передавал военной разведке Украины секретные данные. Здесь говорится о местонахождении средств ПВО и военнослужащих.
«Подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины. После этого он с февраля по апрель передавал запрашиваемые данные», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Пока официальных комментариев об этой ситуации не поступало, информация уточняется.
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