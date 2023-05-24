«Основной вид преступлений здесь — кражи. И вот почему: Чкаловский застроен старым фондом, соответственно, здесь дешевое жилье. В нем живут люди с низкими доходами и, скорее всего, с низким уровнем образования. У них есть потребность в деньгах, вот они и занимаются грабежом», — поясняет социолог.