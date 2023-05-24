Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По словам Алины Николаевой, Чкаловский не теряет репутации самого криминального района с 90-х годов. Она объяснила, почему именно здесь происходит больше всего преступлений.
«Основной вид преступлений здесь — кражи. И вот почему: Чкаловский застроен старым фондом, соответственно, здесь дешевое жилье. В нем живут люди с низкими доходами и, скорее всего, с низким уровнем образования. У них есть потребность в деньгах, вот они и занимаются грабежом», — поясняет социолог.
Она так же добавила, что в Чкаловском микрорайоне до сих пор живут целые кланы бандитов.
«Те, кто орудовали там в 90-е, завели свои семьи. Вероятнее всего, дети переняли опыт родителей», - добавила эксперт.
Алина Николаева также отметила, что криминальным Чкаловский продолжают делать другие районы.
«Все говорят: на Чкаловский лучше не ходить. Жители, конечно, обижаются и могут просто «поддерживать репутацию», - рассказала социолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.