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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

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Стало известно, какой район Ростова считается самым криминальным

24 мая 2023, 06:29
Фото: trippchicago/CC BY 2.0/flickr.com
Социолог назвала самый криминальный район Ростова

Социолог Алина Николаева назвала самый криминальный район Ростова

Больше всего преступлений происходит в Чкаловском микрорайоне города, об этом корреспонденту RostovGazeta Алина Николаева.

По словам Алины Николаевой, Чкаловский не теряет репутации самого криминального района с 90-х годов. Она объяснила, почему именно здесь происходит больше всего преступлений.

«Основной вид преступлений здесь — кражи. И вот почему: Чкаловский застроен старым фондом, соответственно, здесь дешевое жилье. В нем живут люди с низкими доходами и, скорее всего, с низким уровнем образования. У них есть потребность в деньгах, вот они и занимаются грабежом», — поясняет социолог.

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Она так же добавила, что в Чкаловском микрорайоне до сих пор живут целые кланы бандитов.

«Те, кто орудовали там в 90-е, завели свои семьи. Вероятнее всего, дети переняли опыт родителей», - добавила эксперт.

Алина Николаева также отметила, что криминальным Чкаловский продолжают делать другие районы.

«Все говорят: на Чкаловский лучше не ходить. Жители, конечно, обижаются и могут просто «поддерживать репутацию», - рассказала социолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Криминал
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