Назаретов родился в 1936 году в нахичеванской армянской семье. Но имя Ким не армянское и даже не корейское. Такое имя характерно для советского времени. Ким расшифровывается очень просто: Коммунистический интернационал молодежи. В тридцатые годы ХХ столетия подобные имена были популярны в Советском Союзе. Тогда не только строили новую жизнь, но и придумывали новый язык и новые имена.