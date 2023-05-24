Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Кима Аведиковича я знал с детских лет, так как мой отец, заслуженный врач России, краевед и публицист Минас Георгиевич Багдыков был с ним в дружеских отношениях. Они родились в одно время, выросли вместе в Нахичевани и оба с юношеских лет были поклонниками джаза.
Назаретов родился в 1936 году в нахичеванской армянской семье. Но имя Ким не армянское и даже не корейское. Такое имя характерно для советского времени. Ким расшифровывается очень просто: Коммунистический интернационал молодежи. В тридцатые годы ХХ столетия подобные имена были популярны в Советском Союзе. Тогда не только строили новую жизнь, но и придумывали новый язык и новые имена.
С детских лет Ким Аведикович, как я уже писал, любил музыку и, конечно, особенно джаз.
Ким Назаретов прошел все соответствующие ступени музыкального образования: музыкальную школу, училище и консерваторию. С отличием окончив музыкальное училище, поступил в Харьковскую консерваторию. Там же он создал свой первый джазовый оркестр. Музыку тогда играли из трофейных фильмов, очень популярных в то время. А оркестры, исполняющие джаз, называли эстрадными.
Затем Ким Назаретов возвращается в свой родной Ростов, работает в Ростовском училище искусств и дает концерты в филармонии.
Можно сказать, что 1974 год был судьбоносным для истории отечественного джаза. Почему? Да потому что Решением Министерства культуры РСФСР в музыкальных училищах двадцати городов России были открыты эстрадные и джазовые отделения (ЭДО).
В 1982 году ректор Ростовского государственного музыкально-педагогического института (так тогда называлась наша консерватория) Анатолий Иванович Кусяков предложил Киму Аведиковичу открыть первый в стране эстрадно-джазовый факультет и в вузе. Вот так детская мечта Назаретова воплотилась в реальность.
Ким Аведикович дружил с моим папой. Встречаясь, они любили вспоминать свои молодые годы, общих друзей, как учились музыке, как в молодости играли в эстрадных оркестрах.
Как-то я занимался оцифровыванием видеокассет. И с интересом посмотрел запись презентации книги «Нахичеванские портреты» моего отца (к сожалению, ныне покойного), которая состоялась в библиотеке Ростовского медицинского института осенью 1991 года. Тогда отец работал в этом вузе доцентом на кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей. Я в то время был студентом мединститута. Все это происходило еще в СССР, точнее сказать, в последние недели его существования.
Но презентация интересна не этим. А тем, какие люди собрались в тот вечер. Все эти личности ныне являются легендами нашего города. И пусть запись плохая (все-таки столько времени прошло), некачественный звук, но важно другое: то, что говорили эти люди.
Я рад, что смог сохранить для истории выступления известных профессоров, в том числе профессора Ростовской государственной консерватории Кима Аведиковича.
А сюрприз Назаретова заключался в том, что он неожиданно появился со своими студентами на презентации книги своего товарища.
Помню, выступали писатели, историки, журналисты, говорили о значимости книги «Нахичеванские портреты». И вдруг в помещении библиотеки мединститута появляется Ким Назаретов со своими учениками. И, конечно, они начинают играть любимые джазовые мелодии моего отца. Такой подарок не забудется никогда!
С тех пор прошло немало лет. У Кима Аведиковича Назаретова было в жизни немало ярких концертов и выступлений. Но этот импровизированный концерт в библиотеке Ростовского медицинского института мне запомнился особо.
Выдающийся джазмен ушел из жизни 18 июля 1993 года. И тогда, и сегодня говорят о том, что в нашем городе должен появиться достойный памятник Киму Аведиковичу Назаретову. Но… Ничего кроме многоточия здесь поставить я не могу. Это уже, как люблю говорить, другая история.
Георгий Багдыков