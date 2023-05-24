Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
«Тузловград» пишет, что тело днем обнаружили рыбаки в районе трассы мотокросса, после чего обратились в экстренные службы. Прибывшие спасатели доставили труп на берег.
«Правоохранители передали тело на экспертизу, чтобы определить причину гибели человека. Также по факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что документов при утонувшем не было, на вид он выглядел на 40 лет. Официальной информации о случившемся не появлялось, она уточняется.
Ранее уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону.