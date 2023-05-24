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Тело утонувшего мужчины выловили из реки в Ростовской области

24 мая 2023, 15:17
Фото: 69.mchs.gov.ru
Тело утонувшего мужчины выловили из реки в Ростовской области
В Новочеркасске спасатели вытащили из реки Тузлов тело мужчины, сообщают СМИ.

«Тузловград» пишет, что тело днем обнаружили рыбаки в районе трассы мотокросса, после чего обратились в экстренные службы. Прибывшие спасатели доставили труп на берег.

«Правоохранители передали тело на экспертизу, чтобы определить причину гибели человека. Также по факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что документов при утонувшем не было, на вид он выглядел на 40 лет. Официальной информации о случившемся не появлялось, она уточняется.

Ранее уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону.

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