Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В РПЦ предложили внедрить в школьную программу изучение церковнославянского языка. Там считают, что инициатива поспособствует сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке.
Преподавать церковнославянский планируют и в начальной, и в средней школах.
Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) заявил ТАСС, что изучение церковнославянского языка также должно помочь адаптации и «инкультурации» мигрантов.
Ранее в школах Ростовской области предложили изучать семьеведение.