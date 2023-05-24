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Церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области

24 мая 2023, 15:16
Фото: 1MI
В РПЦ предложили внедрить в школьную программу изучение церковнославянского языка
Школьников в Ростовской области могут заставить учить церковнославянский язык, пишут СМИ.
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Дети

В РПЦ предложили внедрить в школьную программу изучение церковнославянского языка. Там считают, что инициатива поспособствует сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке.

Преподавать церковнославянский планируют и в начальной, и в средней школах.

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Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) заявил ТАСС, что изучение церковнославянского языка также должно помочь адаптации и «инкультурации» мигрантов.

Ранее в школах Ростовской области предложили изучать семьеведение.

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