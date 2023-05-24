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Туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в начале 2023 года

24 мая 2023, 13:43
Фото: 1MI
Туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в начале 2023 года
Туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в первом квартале текущего года, заявил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на пресс-конференции «Интерфакса» затронул тему туристической привлекательности региона. По его словам, в первом квартале текущего года поток туристов в область увеличился на 60%. Регион посетило более 370 тысяч человек. Эта тенденция должна сохраниться до конца года.

Папушенко отметил, что показатель турпотока является высоким особенно на фоне закрытого аэропорта Платов. Это, по мнению министра, показывает, что туристы и компании адаптировались к закрытому над регионом небу.

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Также чиновник напомнил, что власти активно вкладываются в узнаваемость Ростовской области. Регулярно организуются фестивали «Оборона Таганрога 1855 года», «Донская уха», «Донская лоза», развивается промышленный туризм, винные и казачьи туристические маршруты.

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#Виктория Прутковская#Общество#Туризм в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Папушенко Максим Валерьевич
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