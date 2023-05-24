Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на пресс-конференции «Интерфакса» затронул тему туристической привлекательности региона. По его словам, в первом квартале текущего года поток туристов в область увеличился на 60%. Регион посетило более 370 тысяч человек. Эта тенденция должна сохраниться до конца года.