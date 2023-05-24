Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на пресс-конференции «Интерфакса» затронул тему туристической привлекательности региона. По его словам, в первом квартале текущего года поток туристов в область увеличился на 60%. Регион посетило более 370 тысяч человек. Эта тенденция должна сохраниться до конца года.
Папушенко отметил, что показатель турпотока является высоким особенно на фоне закрытого аэропорта Платов. Это, по мнению министра, показывает, что туристы и компании адаптировались к закрытому над регионом небу.
Также чиновник напомнил, что власти активно вкладываются в узнаваемость Ростовской области. Регулярно организуются фестивали «Оборона Таганрога 1855 года», «Донская уха», «Донская лоза», развивается промышленный туризм, винные и казачьи туристические маршруты.
Ранее RostovGazeta назвала топ-5 интересных направлений для путешествий из Ростовской области летом 2023 года.