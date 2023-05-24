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«У нас не спросили»: ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона

24 мая 2023, 07:29
Фото: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/cc by 4.0
«Рвачи ненасытные»: ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона

Ростовчане резко раскритиковали планы по строительству «Кумженского» микрорайона

Власти Ростовской области накануне объявили о планах застроить территорию бывшего прудового хозяйства рядом с Кумженской рощей, реакция общественности появилась в соцсетях.

Напомним, во вторник, 23 мая, донское правительство поделилось планами по застройке нового жилого района рядом с Кумженской рощей. Новый микрорайон будет вмещать более 87 тысяч жителей, которые поселятся в трех миллионах квадратных метрах жилья, в перспективе в «Кумженском» появятся восемь школ и 20 детсадов.

Однако это вызвало острую негативную реакцию со стороны общественности, которая устала от активной застройки города при недостатке рабочих мест, низком проценте озеленения и сезонной нехватке мощностей систем водоснабжения и электроснабжения на постоянно растущее население Ростова.

«Клепают эти дома… замучили уже… инфраструктуру не делают… всё хорошее уничтожают», «Лучше бы возобновили рыбное производство», «Прощай, Кумженская роща», — возмутились горожане.

«Прощай, Кумженская роща», — возмутились горожане.«Прощай, Кумженская роща», — возмутились горожане.
«Прощай, Кумженская роща», — возмутились горожане.
Фото: donland.ru
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«Дождемся ли когда-нибудь новости, что в нашем городе будут высаживать парки, самые обычные, где только земля, большие деревья и тропинки», — посетовали местные жители.

«Я вот не пойму, строят для кого? Население сокращается, а у нас строительство развернули. Ничего, что доехать невозможно никуда и ниоткуда?», — спросили ростовчане. «А у жителей вы спросили? Как можно этот оставшийся несчастный клочок природы и тот испоганить человейниками?», — раскритиковали инициативу рассерженные горожане.

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