«У нас не спросили»: ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Напомним, во вторник, 23 мая, донское правительство поделилось планами по застройке нового жилого района рядом с Кумженской рощей. Новый микрорайон будет вмещать более 87 тысяч жителей, которые поселятся в трех миллионах квадратных метрах жилья, в перспективе в «Кумженском» появятся восемь школ и 20 детсадов.
Однако это вызвало острую негативную реакцию со стороны общественности, которая устала от активной застройки города при недостатке рабочих мест, низком проценте озеленения и сезонной нехватке мощностей систем водоснабжения и электроснабжения на постоянно растущее население Ростова.
«Клепают эти дома… замучили уже… инфраструктуру не делают… всё хорошее уничтожают», «Лучше бы возобновили рыбное производство», «Прощай, Кумженская роща», — возмутились горожане.
«Дождемся ли когда-нибудь новости, что в нашем городе будут высаживать парки, самые обычные, где только земля, большие деревья и тропинки», — посетовали местные жители.
«Я вот не пойму, строят для кого? Население сокращается, а у нас строительство развернули. Ничего, что доехать невозможно никуда и ниоткуда?», — спросили ростовчане. «А у жителей вы спросили? Как можно этот оставшийся несчастный клочок природы и тот испоганить человейниками?», — раскритиковали инициативу рассерженные горожане.