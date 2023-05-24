«У нас не спросили»: ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона

«Я вот не пойму, строят для кого? Население сокращается, а у нас строительство развернули. Ничего, что доехать невозможно никуда и ниоткуда?», — спросили ростовчане. «А у жителей вы спросили? Как можно этот оставшийся несчастный клочок природы и тот испоганить человейниками?», — раскритиковали инициативу рассерженные горожане.