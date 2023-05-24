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Уголовное дело возбудили против членов организации АУЕ* в Ростовской области

24 мая 2023, 15:54
Фото: 1MI
В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении заключенных, состоявших в запрещенной организации "АУЕ"*
В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении заключенных, состоявших в запрещенной организации АУЕ*, сообщили в ФСБ России по региону.

Сотрудники УФСБ России и ГУФСИН России по Ростовской области совместно раскрыли и пресекли деятельность запрещенной экстремистской организации в Ростовской области.

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29-летний и 44-летний заключенные, отбывавшие наказание в исправительной колонии ФКУ ИК-15, вступили в запрещенную на территории РФ экстремистскую организацию «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. В своей колонии подозреваемые, представляя интересы «вора в законе» Нодари Асояна, контролировали преступную среду, соблюдали традиции и правила, пропагандировали воровские законы и понятия. Сейчас в отношении заключенных возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Ранее сайты с пропагандой запрещенного в РФ движения АУЕ* выявили в Ростовской области.

* — запрещенная в России экстремистская организация.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Погрануправление ФСБ Ростовской области#Колонии в Ростовской области#Преступность в Ростовской области#Криминал в Ростовской области
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