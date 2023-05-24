29-летний и 44-летний заключенные, отбывавшие наказание в исправительной колонии ФКУ ИК-15, вступили в запрещенную на территории РФ экстремистскую организацию «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. В своей колонии подозреваемые, представляя интересы «вора в законе» Нодари Асояна, контролировали преступную среду, соблюдали традиции и правила, пропагандировали воровские законы и понятия. Сейчас в отношении заключенных возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.