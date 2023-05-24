Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Сотрудники УФСБ России и ГУФСИН России по Ростовской области совместно раскрыли и пресекли деятельность запрещенной экстремистской организации в Ростовской области.
29-летний и 44-летний заключенные, отбывавшие наказание в исправительной колонии ФКУ ИК-15, вступили в запрещенную на территории РФ экстремистскую организацию «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. В своей колонии подозреваемые, представляя интересы «вора в законе» Нодари Асояна, контролировали преступную среду, соблюдали традиции и правила, пропагандировали воровские законы и понятия. Сейчас в отношении заключенных возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.
Ранее сайты с пропагандой запрещенного в РФ движения АУЕ* выявили в Ростовской области.
* — запрещенная в России экстремистская организация.