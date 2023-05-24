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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Уголовное дело возбуждено после пожара в Башкирии

24 мая 2023, 09:39
В результате пожара, произошедшего в Благоварском районе Башкортостана ночью 24 мая, где погибли трое взрослых и один подросток, было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону, пишет газета “Известия”.

Согласно сообщению ведомства, расследование начато после обнаружения четырех тел в частном доме, где произошел пожар. Работники МЧС России ликвидировали открытое горение в 05:02 по местному времени. Следователи МЧС продолжают свою работу, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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