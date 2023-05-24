Уголовное дело возбуждено после пожара в Башкирии

В результате пожара, произошедшего в Благоварском районе Башкортостана ночью 24 мая, где погибли трое взрослых и один подросток, было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ).