Уголовное дело возбуждено после пожара в Башкирии

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону, пишет газета “Известия”.
Согласно сообщению ведомства, расследование начато после обнаружения четырех тел в частном доме, где произошел пожар. Работники МЧС России ликвидировали открытое горение в 05:02 по местному времени. Следователи МЧС продолжают свою работу, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.