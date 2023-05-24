В поликлиниках в Ростовской области появятся психологи с 1 июля

Posted 24 мая 2023, 05:13
Published 24 мая 2023, 05:13
Modified 24 мая 2023, 05:18
Updated 24 мая 2023, 05:18
На этой позиции будут работать люди, которые получили высшее образование по направлению «Клиническая психология». Обратиться к ним смогут все желающие.
«Это позволит сделать более эффективной психиатрическую и психологическую помощь в стране», — сказано в сообщении.
Ранее психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого Минздрав раскрыл данные о зарплатах самых обеспеченных главврачей поликлиник Ростова.