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В поликлиниках в Ростовской области появятся психологи с 1 июля

24 мая 2023, 05:13
Фото: 1mi
В Ростовской области с 1 июля в поликлиниках будут работать психологи, сообщили в территориальном органе Росздравнадзора.

На этой позиции будут работать люди, которые получили высшее образование по направлению «Клиническая психология». Обратиться к ним смогут все желающие.

«Это позволит сделать более эффективной психиатрическую и психологическую помощь в стране», — сказано в сообщении.

Минздрав раскрыл данные о зарплатах самых обеспеченных главврачей поликлиник Ростова
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Ранее психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого Минздрав раскрыл данные о зарплатах самых обеспеченных главврачей поликлиник Ростова.

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