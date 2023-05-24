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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В России создадут аналог «Википедии»

24 мая 2023, 13:29
Антон Горелкин, зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, объявил о создании аналога онлайн-энциклопедии «Википедия» в России под названием «Рувики».

Согласно его заявлению в Telegram-канале, сайт будет размещен на российских серверах и управляться российским юридическим лицом. Проект будет осуществляться людьми, работавшими ранее на «Викимедиа РУ». Пока нет информации о том, когда сайт станет доступным, пишет издание nation-news.ru.

Известно, что подобный проект готовили в России ещё в 2022 году, и в апреле 2023 года стало известно, что ресурс находится на стадии разработки.

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