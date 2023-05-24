В России создадут аналог «Википедии»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Согласно его заявлению в Telegram-канале, сайт будет размещен на российских серверах и управляться российским юридическим лицом. Проект будет осуществляться людьми, работавшими ранее на «Викимедиа РУ». Пока нет информации о том, когда сайт станет доступным, пишет издание nation-news.ru.
Известно, что подобный проект готовили в России ещё в 2022 году, и в апреле 2023 года стало известно, что ресурс находится на стадии разработки.