В России создадут аналог «Википедии»

Согласно его заявлению в Telegram-канале, сайт будет размещен на российских серверах и управляться российским юридическим лицом. Проект будет осуществляться людьми, работавшими ранее на «Викимедиа РУ». Пока нет информации о том, когда сайт станет доступным, пишет издание nation-news.ru.