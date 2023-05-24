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В Ростове на 3 года отправили в колонию байкера, сбившего девушек у ТЦ «Горизонт»

24 мая 2023, 10:16
Фото: Mike Rowehl/cc by sa/flickr.com
В Ростове на 3 года отправили в колонию байкера, сбившего девушек у ТЦ «Горизонт»

Мотоциклист, сбивший девушек у ТЦ «Горизонт» в Ростове, проведет в колонии 3 года

В Ростове к трем годам колонии приговорили мотоциклиста без прав, который насмерть сбил одну девушку, а вторую сделал инвалидом, данными об итогах рассмотрения дела поделились в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ворошиловский районный суд Ростова 1 февраля рассмотрел дело, возбужденное в отношении Евгения Слепченко, который обвинялся в нарушении правил ПДД и неосторожной эксплуатации транспорта, повлекшей гибель человека.

Суд установил, что мотоциклист без прав и регистрационного знака 17 июня 2022 года сбил двух пешеходов в районе проспекта Михаила Нагибина, 31, что привело к гибели одной из потерпевших.

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Сообщается, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он проведет в колонии три года и выплатит близким пострадавших девушек два миллиона рублей.

В марте обвиняемый пытался оспорить приговор в апелляции, но решение суда осталось без изменений.

Напомним, ранее стало известно, что девушка, выжившая в ДТП, стала инвалидом, а виновник аварии у ТЦ «Горизонт» пытался скрыться с места наезда на пешеходов.

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