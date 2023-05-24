Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Ворошиловский районный суд Ростова 1 февраля рассмотрел дело, возбужденное в отношении Евгения Слепченко, который обвинялся в нарушении правил ПДД и неосторожной эксплуатации транспорта, повлекшей гибель человека.
Суд установил, что мотоциклист без прав и регистрационного знака 17 июня 2022 года сбил двух пешеходов в районе проспекта Михаила Нагибина, 31, что привело к гибели одной из потерпевших.
Сообщается, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он проведет в колонии три года и выплатит близким пострадавших девушек два миллиона рублей.
В марте обвиняемый пытался оспорить приговор в апелляции, но решение суда осталось без изменений.
Напомним, ранее стало известно, что девушка, выжившая в ДТП, стала инвалидом, а виновник аварии у ТЦ «Горизонт» пытался скрыться с места наезда на пешеходов.