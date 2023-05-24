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В Ростове-на-Дону назвали 11 мест, где чаще всего происходят аварии

24 мая 2023, 14:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали 11 мест, где чаще всего происходят аварии
В Ростове-на-Дону составили список из 11 дорог, которые являются аварийно-опасными по итогам 2022 года, сообщил директор департамента дорог Денис Водопьянов.

Речь идет о территориях, где зарегистрировали самое большое количество аварий. Donnews со ссылкой на информацию Водопьянова пишет, что в список вошли пересечение Добровольского и Комарова, Фурмановской с Бодрой, Текучева — Крепостной, Малюгиной — Крепостной.

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Кроме того, часто аварии происходили в районе Стачки, 271/1, Коммунистический, 37, Еременко, 85-87, Нагибина, 18, Нансена, 156а. При этом эти дороги не попадали в подобные списки ранее.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются провести реконструкцию дороги к «Западной хорде».

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