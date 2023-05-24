Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Речь идет о территориях, где зарегистрировали самое большое количество аварий. Donnews со ссылкой на информацию Водопьянова пишет, что в список вошли пересечение Добровольского и Комарова, Фурмановской с Бодрой, Текучева — Крепостной, Малюгиной — Крепостной.
Кроме того, часто аварии происходили в районе Стачки, 271/1, Коммунистический, 37, Еременко, 85-87, Нагибина, 18, Нансена, 156а. При этом эти дороги не попадали в подобные списки ранее.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются провести реконструкцию дороги к «Западной хорде».