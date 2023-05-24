В Ростове на проект капремонта пассажирских причалов потратят 14,6 млн рублей

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону накануне объявило конкурс, который позволит найти подрядчика для разработки проекта капремонта гидротехнических сооружений — пассажирских причалов на участке от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до западной границы бывшего завода «Красный Дон».
Общая протяженность участка составляет более 2,2 тысячи погонных метров, однако из него исключили отрезок между швартовыми тумбами №19 и №39 и пассажирский причал на участке между переулком Халтуринским и проспектом Буденновским.
Максимальная стоимость контракта может составить 14,64 миллиона рублей, за эти деньги специалистам предстоит произвести оценку повреждений и разработать проект со сметой, которые будут учитывать не только ремонт причалов, но также установку необходимого оборудования и ремонтное черпание дна. Работы нужно выполнить до 6 декабря текущего года, исполнителя объявят 13 июня.
Ранее в Таганроге достроили плавучий причал.