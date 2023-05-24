В Ростове на проект капремонта пассажирских причалов потратят 14,6 млн рублей

Максимальная стоимость контракта может составить 14,64 миллиона рублей, за эти деньги специалистам предстоит произвести оценку повреждений и разработать проект со сметой, которые будут учитывать не только ремонт причалов, но также установку необходимого оборудования и ремонтное черпание дна. Работы нужно выполнить до 6 декабря текущего года, исполнителя объявят 13 июня.