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В Ростове на проект капремонта пассажирских причалов потратят 14,6 млн рублей

24 мая 2023, 08:26
Фото: donland.ru
В Ростове на проект капремонта пассажирских причалов потратят 14,6 млн рублей
Власти Ростова ищут подрядчика, который подготовит проект капремонта пассажирских причалов за 14,6 миллиона рублей, подробности появились на портале закупок.

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону накануне объявило конкурс, который позволит найти подрядчика для разработки проекта капремонта гидротехнических сооружений — пассажирских причалов на участке от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до западной границы бывшего завода «Красный Дон».

Общая протяженность участка составляет более 2,2 тысячи погонных метров, однако из него исключили отрезок между швартовыми тумбами №19 и №39 и пассажирский причал на участке между переулком Халтуринским и проспектом Буденновским.

Строительство плавучего причала в Таганроге завершится 30 апреля
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Максимальная стоимость контракта может составить 14,64 миллиона рублей, за эти деньги специалистам предстоит произвести оценку повреждений и разработать проект со сметой, которые будут учитывать не только ремонт причалов, но также установку необходимого оборудования и ремонтное черпание дна. Работы нужно выполнить до 6 декабря текущего года, исполнителя объявят 13 июня.

Ранее в Таганроге достроили плавучий причал.

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