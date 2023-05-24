В Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО Украине

Передача данных осуществлялась с февраля по апрель текущего года с помощью мессенджеров, через которые ростовчанин связывался с сотрудниками ГУ разведки Минобороны Украины. Сообщается, что конструктор выполнял задания, передаваемые сотрудником иностранной разведки, а также по своей инициативе передавал информацию о средствах обороны и военных, размещенных в Ростове.