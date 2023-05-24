В Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО Украине

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Согласно данным пресс-службы ЦОС ФСБ, в Ростове задержали конструктора, который передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и российских военных украинской разведке.
Передача данных осуществлялась с февраля по апрель текущего года с помощью мессенджеров, через которые ростовчанин связывался с сотрудниками ГУ разведки Минобороны Украины. Сообщается, что конструктор выполнял задания, передаваемые сотрудником иностранной разведки, а также по своей инициативе передавал информацию о средствах обороны и военных, размещенных в Ростове.
Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело о госизмене, совершаемой в форме шпионажа. В случае, если вина инженера-конструктора будет доказана, ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения, личные данные фигуранта дела в ФСБ раскрывать не стали.
Официального подтверждения о задержании от силовых ведомств не поступало.
Ранее в Ростовской области задержали шпиона, который собирал информацию для наводки HIMARS.