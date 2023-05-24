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В Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО Украине

24 мая 2023, 08:23
Фото: mil.ru
В Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО Украине

В Ростове за госизмену и шпионаж задержали конструктора оборонного предприятия

В Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который «сливал» данные украинской разведке, об этом сообщил портал ТАСС.

Согласно данным пресс-службы ЦОС ФСБ, в Ростове задержали конструктора, который передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и российских военных украинской разведке.

Передача данных осуществлялась с февраля по апрель текущего года с помощью мессенджеров, через которые ростовчанин связывался с сотрудниками ГУ разведки Минобороны Украины. Сообщается, что конструктор выполнял задания, передаваемые сотрудником иностранной разведки, а также по своей инициативе передавал информацию о средствах обороны и военных, размещенных в Ростове.

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Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело о госизмене, совершаемой в форме шпионажа. В случае, если вина инженера-конструктора будет доказана, ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения, личные данные фигуранта дела в ФСБ раскрывать не стали.

Официального подтверждения о задержании от силовых ведомств не поступало.

Ранее в Ростовской области задержали шпиона, который собирал информацию для наводки HIMARS.

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