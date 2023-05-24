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В Ростовской области в Кагальнике 24 мая обнаружили тело погибшей девушки

24 мая 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Ростовской области нашли тело девушки, которая повесилась из-за несчастной любви
В Ростовской области обнаружили тело девушки, ушедшей из жизни из-за неудачи в любви, сведения об этом появились в Telegram-канале.

Telegram-канал «Азов События» в среду, 24 мая, объявил, что в Кагальнике нашли тело повешенной на дереве девушки. По предварительной информации, дончанка якобы оставила предсмертное видео, в котором объяснила свой уход из жизни несчастной любовью.

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Информация об инциденте пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные  об обстоятельствах трагедии уточняются.

Ранее в Ростове местная жительница стала жертвой насильника после того, как пожаловалась ему на неудачи в отношениях с противоположным полом.

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