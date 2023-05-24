Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Telegram-канал «Азов События» в среду, 24 мая, объявил, что в Кагальнике нашли тело повешенной на дереве девушки. По предварительной информации, дончанка якобы оставила предсмертное видео, в котором объяснила свой уход из жизни несчастной любовью.
Информация об инциденте пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные об обстоятельствах трагедии уточняются.
Ранее в Ростове местная жительница стала жертвой насильника после того, как пожаловалась ему на неудачи в отношениях с противоположным полом.