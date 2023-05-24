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В Ростовской области осудили лаборанта за работу на интернет-магазин наркотиков

24 мая 2023, 10:09
Фото: Markus Kniebes/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области осудили лаборанта за работу на интернет-магазин наркотиков
В Ростовской области огласили приговор жителю Новочеркасска, который изготовлял наркотики, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказался Глеб Баринов, выполнявший роль лаборанта при изготовлении синтетических наркотиков. В дальнейшем их продавали через интернет-магазин.

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Фигуранта задержали при попытке сбыта мефедрона, после чего возбудили уголовное дело. Теперь Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к 6,5 года заключения в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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