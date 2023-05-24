Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На скамье подсудимых оказался Глеб Баринов, выполнявший роль лаборанта при изготовлении синтетических наркотиков. В дальнейшем их продавали через интернет-магазин.
Фигуранта задержали при попытке сбыта мефедрона, после чего возбудили уголовное дело. Теперь Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к 6,5 года заключения в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.