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В Ростовской области построят зерноочистительный комплекс

24 мая 2023, 09:27
Фото: donland.ru
В Ростовской области построят зерноочистительный комплекс
Экспертиза одобрила строительство зерноочистительного комплекса в Дубовском районе Ростовской области, информация об этом появилась в едином реестре заключений.

Во вторник, 23 мая, на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение ООО «Промэкспертиза» на проект строительства ЗАВ (зерноочистительного комплекса) в Дубовском районе Ростовской области.

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Согласно материалам заключения, ЗАВ разместят в 1,1 километра к югу от хутора Холостонур, здесь же оборудуют завальные ямы для зерна, нории[прим. редакции — устройство, использующееся для подъема жидкостей или сыпучих материалов в вертикальном направлении] и отгрузочные бункеры.

Застройщиком выступит ООО АПК «РУСАГРОАЛЬЯНС», сроки строительства объекта в заключении указаны не были.

Ранее Ростовскому порту позволили построить зерновой терминал на левом берегу Дона.

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