В Ростовской области построят зерноочистительный комплекс

Согласно материалам заключения, ЗАВ разместят в 1,1 километра к югу от хутора Холостонур, здесь же оборудуют завальные ямы для зерна, нории[прим. редакции — устройство, использующееся для подъема жидкостей или сыпучих материалов в вертикальном направлении] и отгрузочные бункеры.