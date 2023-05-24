В Ростовской области построят зерноочистительный комплекс

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Во вторник, 23 мая, на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение ООО «Промэкспертиза» на проект строительства ЗАВ (зерноочистительного комплекса) в Дубовском районе Ростовской области.
Согласно материалам заключения, ЗАВ разместят в 1,1 километра к югу от хутора Холостонур, здесь же оборудуют завальные ямы для зерна, нории[прим. редакции — устройство, использующееся для подъема жидкостей или сыпучих материалов в вертикальном направлении] и отгрузочные бункеры.
Застройщиком выступит ООО АПК «РУСАГРОАЛЬЯНС», сроки строительства объекта в заключении указаны не были.
Ранее Ростовскому порту позволили построить зерновой терминал на левом берегу Дона.