Вероятный диверсант подорвался на КПП у Ростовской области, а в городе поймали шпиона

В Ростовской области по подозрению в госизмене и шпионаже задержали сотрудника предприятия ОПК, тем временем на границе с ДНР на гранате подорвал себя неизвестный мужчина, а в Ростове назвали самые жаркие районы.