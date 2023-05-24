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Posted 24 мая 2023, 15:30

Published 24 мая 2023, 15:30

Modified 24 мая 2023, 15:32

Updated 24 мая 2023, 15:32

Вероятный диверсант подорвался на КПП у Ростовской области, а в городе поймали шпиона

24 мая 2023, 15:30
В Ростовской области по подозрению в госизмене и шпионаже задержали сотрудника предприятия ОПК, тем временем на границе с ДНР на гранате подорвал себя неизвестный мужчина, а в Ростове назвали самые жаркие районы.

Шпион

В Ростове сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже и госизмене задержали конструктора одного из оборонных предприятий. Предполагается, что он «сливал» информацию украинской разведке. В частности, он передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и российских военных.

Преступную деятельность он осуществлял с февраля по апрель этого года. С сотрудниками украинской разведки он общался с помощью мессенджеров. Конструктор выполнял задания, передаваемые Минобороны Украины, а также по своей инициативе сообщал информацию о средствах обороны и военных, размещенных в Ростове.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

Официальные власти дело о шпионаже пока не комментировали.

В Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО Украине
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Приграничный инцидент

Telegram-каналы сообщили, что на территорию Ростовской области из ДНР незаконно пытался пробраться мужчина со взрывным устройством. Границу он планировал пересечь в районе контрольно-пропускного пункта «Весело-Вознесенка».

Мужчина якобы перелез через забор и побежал. За ним сразу ринулись пограничники. Однако догнать его они не успели. У мужчины сработало взрывное устройство. Вероятно, он хотел пронести его с собой через границу.

Официальной информации об инциденте пока не поступало, детали происшествия уточняются.

Telegram-каналы сообщили, что на территорию Ростовской области из ДНР незаконно пытался пробраться мужчина со взрывным устройством.Telegram-каналы сообщили, что на территорию Ростовской области из ДНР незаконно пытался пробраться мужчина со взрывным устройством.
Telegram-каналы сообщили, что на территорию Ростовской области из ДНР незаконно пытался пробраться мужчина со взрывным устройством.. Фото: 1MI
Стало известно о взорвавшемся мужчине на границе в Ростовской области
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Острова тепла

Ученые из Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК определили самые жаркие районы Ростова-на-Дону и предложили решения для борьбы с жарой в городе. Исследование показало, что разница в температуре между разными районами города может достигать до 20 градусов.

Ученые осуществили анализ спутниковых снимков, чтобы выявить источники перегрева в мегаполисе. Выяснилось, что прохладу в городе обеспечивают леса, парки и водоемы, в то время как промышленные зоны, торговые центры и плотно застроенные районы вызывают накопление тепла, создавая так называемые «острова тепла».

В Ростове такие острова тепла выявлены рядом с Северо-Западной и Первомайской промышленными зонами, около вокзала «Ростов-Главный» и в областях с высокой плотностью жилой застройки. Ученые предупреждают, что острова тепла представляют опасность для населения, так как высокая температура способствует возникновению инсультов, инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний и повышает стрессовое состояние организма.

В Ростове такие острова тепла выявлены рядом с Северо-Западной и Первомайской промышленными зонами, около вокзала «Ростов-Главный» и в областях с высокой плотностью жилой застройки. В Ростове такие острова тепла выявлены рядом с Северо-Западной и Первомайской промышленными зонами, около вокзала «Ростов-Главный» и в областях с высокой плотностью жилой застройки.
В Ростове такие острова тепла выявлены рядом с Северо-Западной и Первомайской промышленными зонами, около вокзала «Ростов-Главный» и в областях с высокой плотностью жилой застройки. . Фото: 1MI

Чтобы бороться с перегревом города, эксперты предлагают увеличить количество водоемов, включая создание прудов, а также посадку парков, лесов и рощ. Также рекомендуется использование светлых строительных материалов и увеличение пространства между жилыми домами. Эти меры могут способствовать более комфортной среде в городе и снижению риска здоровья населения, связанного с высокими температурами.

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