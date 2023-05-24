Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Ростове сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже и госизмене задержали конструктора одного из оборонных предприятий. Предполагается, что он «сливал» информацию украинской разведке. В частности, он передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и российских военных.
Преступную деятельность он осуществлял с февраля по апрель этого года. С сотрудниками украинской разведки он общался с помощью мессенджеров. Конструктор выполнял задания, передаваемые Минобороны Украины, а также по своей инициативе сообщал информацию о средствах обороны и военных, размещенных в Ростове.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
Официальные власти дело о шпионаже пока не комментировали.
Telegram-каналы сообщили, что на территорию Ростовской области из ДНР незаконно пытался пробраться мужчина со взрывным устройством. Границу он планировал пересечь в районе контрольно-пропускного пункта «Весело-Вознесенка».
Мужчина якобы перелез через забор и побежал. За ним сразу ринулись пограничники. Однако догнать его они не успели. У мужчины сработало взрывное устройство. Вероятно, он хотел пронести его с собой через границу.
Официальной информации об инциденте пока не поступало, детали происшествия уточняются.
Ученые из Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК определили самые жаркие районы Ростова-на-Дону и предложили решения для борьбы с жарой в городе. Исследование показало, что разница в температуре между разными районами города может достигать до 20 градусов.
Ученые осуществили анализ спутниковых снимков, чтобы выявить источники перегрева в мегаполисе. Выяснилось, что прохладу в городе обеспечивают леса, парки и водоемы, в то время как промышленные зоны, торговые центры и плотно застроенные районы вызывают накопление тепла, создавая так называемые «острова тепла».
В Ростове такие острова тепла выявлены рядом с Северо-Западной и Первомайской промышленными зонами, около вокзала «Ростов-Главный» и в областях с высокой плотностью жилой застройки. Ученые предупреждают, что острова тепла представляют опасность для населения, так как высокая температура способствует возникновению инсультов, инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний и повышает стрессовое состояние организма.
Чтобы бороться с перегревом города, эксперты предлагают увеличить количество водоемов, включая создание прудов, а также посадку парков, лесов и рощ. Также рекомендуется использование светлых строительных материалов и увеличение пространства между жилыми домами. Эти меры могут способствовать более комфортной среде в городе и снижению риска здоровья населения, связанного с высокими температурами.