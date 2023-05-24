Преступную деятельность он осуществлял с февраля по апрель этого года. С сотрудниками украинской разведки он общался с помощью мессенджеров. Конструктор выполнял задания, передаваемые Минобороны Украины, а также по своей инициативе сообщал информацию о средствах обороны и военных, размещенных в Ростове.